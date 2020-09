Deutsche Börse entscheidet über Dax und andere Indizes

Maßstab: Aktienwert und Börsenumsatz

Es geht nur um den Wert der frei gehandelten Aktien und den Börsenumsatz. Andere Kriterien gibt es nicht für eine Index-Teilnahme in Dax, MDAX, SDAX oder TechDAX. So kam es, dass auf den dubiosen Finanzdienstleister Wirecard mit dem Lieferdienst Delivery Hero erneut ein Unternehmen folgt, das keine Gewinne macht. Im Gegensatz zu Wirecard gibt man das bei Delivery Hero aber offen zu.

Corona-Krise wirbelt Dax durch

Außerdem ist es die topaktuelle Corona-Krise, die den Lieferdienst ganz nach oben gespült hat. Genauso wie es die Corona-Krise war, die im letzten Quartal das Dax-Gründungsmitglied Lufthansa ausscheiden ließ aus der ersten Börsenliga. Es könnte sogar eine dritte Corona-Entscheidung geben, falls die Biotechfirma Qiagen den Chemiekonzern Covestro im Dax ablöst. Der Kurs von Qiagen hat in der Pandemie stark zugelegt wegen Vorprodukten für Corona-Tests. Covestro hat allerdings in den letzten Tagen aufgeholt und dürfte es auf der Liste der Deutschen Börse gerade so geschafft haben, den Abstiegsplatz zu verlassen. Die Liste wird zwar heute erst veröffentlicht, aber Börsianer haben vorher schon mal alles ausgerechnet.