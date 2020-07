Deutsche Banken erschweren Kredite in Corona-Krise

Für Unternehmen wie Verbraucher ist es in der Corona-Krise schwieriger geworden, an frisches Geld zu kommen; schon vor der Corona-Krise haben die befragten deutschen Banken ihr Kreditangebot zurückgefahren in Erwartung eines Konjunkturabschwungs. Die drohende Rezession in der Pandemie hat die Institute noch viel vorsichtiger werden lassen. Die Bundesbank erwartet für das zweite Halbjahr weitere Verschärfungen in nahezu allen Sektoren: für Unternehmen, Wohnungsbau, Konsumenten und sonstige Kredite.

Unternehmen in der Krise brauchen mehr Geld

Ausfälle und nicht geleistete Zahlungen der Kreditnehmer hätten im ersten Halbjahr kaum eine Rolle gespielt, so die Bundesbank. Es handele sich vielmehr um Vorsichtsmaßnahmen, weil im zweiten Halbjahr viele Firmeninsolvenzen und platzende Kredite befürchtet werden. Gerade Unternehmen fragten in der Corona-Krise aber mehr Geld nach und bekämen es auch über staatliche Hilfen wie KfW-Kredite.

Wohnungsbaukredite weniger gefragt

Bei den Wohnungsbaukrediten war die Nachfrage dagegen zum ersten Mal seit 2017 rückläufig. Und Verbraucherkredite waren mit einem effektiven Jahreszins von 5,99 Prozent im Schnitt so teuer wie seit 2016 nicht mehr. Die Angebote sind unterschiedlich, vergleichen lohnt sich.