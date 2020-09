Deutsche-Bank-Manager Knof wird neuer Commerzbank-Chef

Deutsche-Bank-Privatkundenchef Manfred Knof wird neuer Vorstandsvorsitzender bei der Commerzbank. Der Aufsichtsrat habe den 55-Jährigen in seiner Sitzung am Samstag einstimmig zum Nachfolger von Martin Zielke bestellt, teilte die Commerzbank am Abend mit. Knof soll den Posten ab Januar 2021 übernehmen. Die Entscheidung steht demnach noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.

Zielke hatte Anfang Juli nach scharfer Kritik von Investoren seinen Rücktritt angekündigt. Die Bank hatte daraufhin entschieden, den Vertrag mit dem seit Anfang Mai 2016 amtierenden Konzernchef spätestens zum 31. Dezember aufzulösen.Zielke hatte eingeräumt, dass die im Herbst 2019 beschlossenen Maßnahmen nicht durchschlagend genug waren, um das Institut im Zinstief profitabler zu machen.

Knof war bereits Deutschland-Chef bei der Allianz

Der designierte Nachfolger Knof kam erst im Sommer 2019 zur Deutschen Bank und ist dort eine Ebene unter dem Vorstand für das Privatkundengeschäft in Deutschland zuständig. Bis 2017 war er Vorstandsvorsitzender der Allianz Deutschland AG. Knof sei "ein erfahrener und umsetzungsstarker Topmanager, der sich in unterschiedlichsten Aufgaben in der Finanzdienstleistungsindustrie bewiesen hat", erklärte Commerzbank-Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter.

Knofs Posten bei der Deutschen Bank übernimmt zunächst Vize-Chef Karl von Rohr, wie eine Sprecherin des größten deutschen Geldhauses sagte.