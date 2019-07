Deutsche Bank macht Milliardenverlust: Das sind die Probleme

"Wir haben bereits wichtige Schritte unternommen, um unsere Strategie umzusetzen und die Deutsche Bank zu transformieren", sagt Deutsche Bank Chef Christian Sewing. Das schlage sich auch in den Ergebnissen nieder: Einen erheblichen Teil der Restrukturierungskosten habe die Bank laut Sewing bereits im zweiten Quartal verbucht. "Ohne diese Belastungen für den Umbau wäre die Deutsche Bank profitabel gewesen": Mit dieser Aussage hat Deutsche-Bank-Vorstand Christian Sewing heute den großen Quartalsverlust seines Unternehmens kommentiert.

Investmentbanking der Deutschen Bank wird gestutzt

Anfang Juli hatten die Frankfurter eine umfassende Neuaufstellung beschlossen. Die Zahl der Stellen soll bis Ende 2022 um rund 18.000 auf weltweit 74.000 gesenkt werden. Außerdem soll das teure Investmentbanking runtergefahren werden. Altlasten werden in eine "Bad Bank" ausgegliedert. Und mit dem veränderten Geschäftsmodell soll jetzt die Ertragswende kommen.

Sewing zeigt sich optimistisch und hält die Bank für so robust wie seit 30 Jahren nicht mehr. Er will sie wieder auf Wachstumskurs bringen und stehe dafür persönlich ein. So hat der Bankchef sich kürzlich unter Beifall vor einem kleinen, exklusiven Kreis von Unternehmern in München geäußert.

Erste Erfolge durch Konzernumbau?

Anlass zur Hoffnung gibt der kürzlich bestandene Stresstest der Bank in den USA. Auch die Auslagerung von Risiken in eine Bad Bank hat die Deutsche Bank bereits einigermaßen erfolgreich gemanagt - von 2012 bis 2016 wurden Problemkredite im Wert von 126 Milliarden Euro ausgelagert, 90 % davon sind heute abgearbeitet. Das sind jedoch eher kurzfristige positive Akzente, denen etliche langfristige, und bislang ungelöste Probleme gegenüberstehen.

Teure Massenentlassungen

1. Massenentlassungen sind keine gute Nachricht. Nicht für die Betroffenen, aber auch nicht für die Aktionäre und die Bankbilanz. Vergangene Kostensenkungsprogramme zeigen: Für einen Euro Einsparung bei den Personalkosten muss die Bank 1,8 bis zwei Euro für Abfindungen zurückstellen.

Das Problem wird mit Blick auf eine wichtige Kennzahl deutlich: Das Verhältnis von Kosten zu Erträgen (cost-income-ratio) ist von 2017 bis heute auf 102,8% gestiegen. Die Kosten der Deutschen Bank übersteigen also ihre Erträge.

Zuwachs im Geschäft mit vermögenden Kunden

2. Wie heute mitgeteilt, kommen bereits zwei Drittel der Erträge der Deutschen Bank aus den Bereichen "Globale Transaktionsbank", "Privat- und Firmenkundenbank" und "Asset Management ". Damit ist die deutsche Bank wieder da, wo sie einst begann: Eine Bank für Unternehmer, die weltweit Geschäfte machen, als Bank für die Geldgeschäfte der privaten Kundschaft und als Vermögensverwaltung für Betuchte. Diese Geschäftsgrundlage teilt die Deutsche Bank mit vielen Wettbewerbern.

Die Fusionsgespräche mit der Commerzbank scheiterten kürzlich auch, weil für die gleichen Probleme keine überzeugenden Lösungen gefunden wurden. Und der Druck wächst durch die neue Konkurrenz aus dem Internet, wo Gründerunternehmen ohne Banklizenz bei Kreditvermittlung oder Anlageberatung auch der Deutschen Bank preiswert Kunden abjagen.

Grundschwierigkeit Niedrigzinspolitik

3. Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank sorgt für eine fortlaufende Erosion der Zinserträge. Wenn die Deutsche Bank bei der EZB Geld parkt, muss sie sogar Strafzinsen zahlen. Und wenn sie Geld verleiht, kann sie von ihren Kunden nicht so viel Zins verlangen, wie sie braucht, um nachhaltig zu wachsen.

Wie die Deutsche Bank heute meldet, stieg das Kreditvolumen um 14 Milliarden Euro im 2. Quartal. Doch daran verdient sie immer weniger, weil alle Banken um Kreditnehmer buhlen und entsprechend die Zinsen senken.

Beobachter wie der EZB-Berater Dr. Markus Krall sehen deshalb die Deutsche Bank als Beispiel für die Probleme der gesamten Branche.

"Die Ertragserosion durch die Geldpolitik und das europäische Arbeitsrecht ist eine Todesspirale, aus der es keinen Ausweg gibt - es sei denn, wir ändern die Gesetze." Markus Krall, EZB-Berater

Was die Kapitalmärkte von den Perspektiven der Deutschen Bank halten, verrät ein Blick auf die Börsenkapitalisierung. Die endgültigen Zahlen enttäuschen die Anleger. Heute hatten Deutsche Bank-Aktien einen Gesamtwert von 14,8 Milliarden Euro. Das ist nur ein gutes Viertel des Eigenkapitals der Bank.

Weltweit glauben die Anleger also, dass die Bank erheblich weniger wert ist, als in den Büchern steht. Seit dem angekündigten Radikalumbau vor zweieinhalb Wochen sind die Titel des Geldinstituts nicht vorangekommen. Seit Jahresbeginn stagniert der Kurs. Klar ist, dass die Deutsche Bank mit den heutigen Quartalsergebnissen nicht für Beruhigung gesorgt hat.