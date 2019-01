vor etwa einer Stunde

Deutsche Bank-Großinvestor Katar soll Aktienpaket aufstocken

Das Emirat Katar will offenbar seinen Anteil an der Deutschen Bank erhöhen. Das hat den Kurs der Aktie schon am Freitag bewegt. Obwohl die Bank im vierten Quartal schon wieder schwächelte, denkt Katar darüber nach, seine Beteiligung aufzustocken.