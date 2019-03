Deutsche Bahn: Weniger Gewinn und Passagierrekord

Die Bahn spricht von einem neuen Fahrgastrekord: 148 Millionen Fahrgäste in ICE, IC und Eurocityzügen sind sechs Millionen mehr als 2017. Das trieb den Konzernumsatz nach oben von 42,7 auf 44 Milliarden Euro, wie Bahnchef Richard Lutz auf der Bilanz-Pressekonferenz des Konzerns in Berlin mitteilte.

Passagierrekord bringt Probleme

Der Passagierrekord wurde aber mit vielen Sonderangeboten erkauft. "Super-Sparpreise" führen zwar dazu, dass die Züge voll sind, aber die Bahn pro Ticket weniger erlöst. Und dieser Erfolg ist mit voll ausgelasteten Zügen erkauft. Probleme gibt es vor allem an den Knotenpunkten München, Frankfurt, Köln, Hannover oder Berlin.

Verschuldung wächst – Gewinn schrumpft

Die Bahn hat einen langfristigen Schuldenberg von 20 Milliarden Euro angehäuft. Auf den muss sie Zinsen zahlen. Die Schulden setzen sich auch aus Pensionslasten für 300.000 ehemalige Angestellte zusammen, die eine Betriebsrente erhalten. Kurzfristig rechnet die Bahn deshalb damit, dass der Gewinn weiter sinken wird.

Mehr Personal

Die Bahn will besser werden, und das ist auch dringend nötig. 2018 waren nur rund Dreiviertel der Fernzüge pünktlich. 2009 waren es noch 81 Prozent. Der Unmut der Kunden nimmt zu. Das liegt vor allem daran, dass es an Zügen und Personal fehlt. Die Bahn hat zu wenige Techniker, Servicepersonal oder Lokführer.

Deshalb gibt die Bahn Geld für Personal aus: 2018 hat sie 20.000 neue Mitarbeiter eingestellt, auch weil geburtenstarke Jahrgänge in Rente gingen. Dennoch hat die Bahn 5.500 Arbeitsplätze neu geschaffen. 2019 will sie weitere 24.000 einstellen.

Große Investitionen bundesweit...

Über 600 Millionen Euro will die Bahn für die Sanierung von Gleisen, Brücken und Tunnel ausgeben. Es soll mehr und bessere Züge geben: Das kostet in den kommenden vier Jahren zusätzlich fünf Milliarden Euro. Auch will sie neue IC-Züge des spanischen Herstellers Talgo kaufen - Kostenpunkt: 560 Millionen Euro. WLAN im IC soll es bis 2021 geben. Dafür muss sie 1.000 Züge aus- und umrüsten. Und schließlich plant die Bundesregierung laut Medienbericht ein 50-Milliarden-Paket für 2020 bis 2029. In einem Zehn-Jahresplan sollen jährlich bis zu 5,6 Milliarden fließen.

... und auch in Bayern

In Bayern gibt die Bahn in diesem Jahr 1,6 Milliarden aus, die aus verschiedenen Töpfen gespeist werden. 670 Millionen fließen in die Infrastruktur, 370 Millionen für Bahnhöfe. Daneben wird Geld in Großprojekte gesteckt wie die Elektrifizierung im Allgäu oder die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München. Außerdem wird die Strecke Hof-Regensburg elektrifiziert oder die Strecke Ulm-Augsburg viergleisig ausgebaut. Das Geld kommt beim Streckenausbau aus dem Bundeshaushalt, ebenso das Geld für Gleise und neue Brücken. Aber auch Bayern gibt Geld dazu: Das sind zum Beispiel Mittel, um die Bahnhöfe zu modernisieren und barrierefrei zu machen.

Und wenn jetzt der von der Bundesregierung versprochene "Deutschlandtakt" kommt und zusätzliche Mittel bereitstehen, dann könnten ein paar Strecken auf 200 km/h noch beschleunigt werden. Das wäre bei der Strecke München-Mühldorf-Freilassing möglich. Außerdem hofft die Bahn, mit zusätzlichen Mitteln den Bahnknoten München ausbauen zu können.

Für Passagiere wird es unbequem bleiben

Kritisch ist, dass diese ganzen Ausbaumaßnahmen massive Auswirkungen auf Bahnkunden haben. Allein 800 Baustellen gibt es in diesem Jahr bundesweit. Und wenn alle Maßnahmen durchgeführt werden, wird es diesen Zustand noch länger geben. Winfried Karg vom Fahrgastverband Pro Bahn in Bayern fordert deshalb mehr "fahrgastfreundliches Bauen". Leider sei die Bahn dazu übergegangen, lieber einen ganzen Streckenabschnitt komplett über Wochen zu schließen und einen Schienenersatzverkehr anzubieten, als ein Gleis offen zu halten.

Dennoch seien, so Karg, die Investitionen "alternativlos". Zu lange habe man zu wenig investiert. Und jetzt komme eben alles auf einmal.