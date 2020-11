Deutsche Bahn erwartet Rekordverlust für 2020

Die Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn sind aktuell nur noch mit 20 Prozent ausgelastet und bei den Regionalverbindungen nur noch zu etwas mehr als der Hälfte. Der Teil-Lockdown seit Anfang November hat dazu geführt, dass wieder viel weniger Reisende unterwegs sind.

Bahn rechnet mit 5,6 Milliarden Euro Verlust

Entsprechend hat sich die finanzielle Lage des Staatskonzerns nach einer kurzen Erholung im Sommer wieder erheblich verschärft. Die Deutsche Bahn erwartet einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zufolge in diesem Jahr einen Rekordverlust von 5,6 Milliarden Euro.

Schon im Frühjahr waren die Passagierzahlen um 90 Prozent zurückgegangen und das Defizit nach oben geschnellt. Weniger Fahrgäste seien aber eins zu eins in der Bilanz spürbar, sagte Bahnchef Lutz im Frühjahr.

Viele Züge, wenige Passagiere bei der Bahn

Die Bahn hat ihr Zugangebot - trotz niedriger Passagierzahlen - nur wenig reduziert. Das führt aber auch dazu, dass die Fixkosten gleich bleiben. Die Bahn steckt in einem Dilemma: Vor kurzem wurde sie noch dafür kritisiert, dass die Hygiene-Abstände in den Zügen nicht eingehalten würden. Manche waren im Sommer zu weit mehr als der Hälfte ausgebucht, so dass sich das Infektionsrisiko erhöhte.

Jetzt hingegen sind kaum noch Passagiere unterwegs und das Zugangebot bleibt weitgehend gleich. Dies hat nun der Bundesrechnungshof kritisiert. Es sei fraglich, ob der Konzern alle Möglichkeiten der Gegensteuerung und Schadensminimierung ausschöpfe.

Unzulässige Beihilfe für die Bahn?

Der Bund will der Bahn im Rahmen des Konjunkturpakets nun mit fünf Milliarden Euro unter die Arme greifen, um das Eigenkapital aufzustocken. Dies wurde im Sommer versprochen. Fließen kann das Geld allerdings noch nicht.

Private Bahnbetreiber haben kritisiert, dass diese Finanzspritze den Wettbewerb verzerre. Alle Bahnbetreiber seien systemrelevant. Die EU-Kommission prüft nun, ob dies eine unzulässige Beihilfe ist. Und diese Prüfung dürfte bis Ende des Jahres wohl noch nicht abgeschlossen sein. Auch das wirkt sich negativ in der Bilanz aus.