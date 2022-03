Deutliches Umsatzplus: Datev profitiert von Corona-Krise

2021 war ein gutes Jahr für die Datev: Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Steuerberatergenossenschaft ihren Umsatz um 5,5 Prozent auf 1,22 Milliarden Euro steigern. In absoluten Zahlen beträgt das Umsatzplus 63,2 Millionen Euro. Entsprechend positiv fiel auch das Betriebsergebnis aus. Es lag mit 77,5 Millionen Euro um 5,9 Millionen Euro über dem Vorjahreswert. Datev gehört somit sicherlich zu den Profiteuren der Corona-Krise.

Digitalisierung ist wichtig für den Geschäftserfolg

Auch das zweite Jahr der Corona-Pandemie habe vielen Kunden – also vor allem Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Anwälten sowie deren meist mittelständischen Mandanten – viel abverlangt, heißt es im Geschäftsbericht. "Gerade in dieser herausfordernden Situation ist deutlich geworden, dass die Digitalisierung in Kanzleien und Unternehmen ein entscheidender Faktor für den Geschäftserfolg ist", erklärte Datev-Chef Robert Mayr.

Milliarden von Datensätzen in der Datev-Cloud

So waren die cloudbezogenen Dienstleistungen und Lösungen der Datev weiterhin besonders gefragt. Sie waren für knapp die Hälfte (49 Prozent) des Umsatzwachstums verantwortlich. Die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer von "Datev Unternehmen online", einer Anwendung für die digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Unternehmen, lag zum Beispiel zum Bilanzstichtag bei 343.000 – eine Steigerung um 73.000 im Vergleich zum Vorjahr. Zu den cloudbezogenen Dienstleistungen und Lösungen gehören auch "Datev Arbeitnehmer online" für den digitalen Abruf der Lohnabrechnungen sowie Rechenzentrumsleistungen, etwa in den Bereichen Rechnungswesen, Steuern und Lohn. Ende 2021 waren knapp 2,3 Milliarden Belege von mehr als 808.000 Unternehmen digital in der Datev-Cloud gespeichert. Ein rasantes Wachstum: Ende 2020 waren es noch 1,6 Milliarden von 615.000 Unternehmen.

Datev bleibt wichtiger Dienstleister im Rechnungswesen

Betrachtet man die einzelnen Produktgruppen, ist der Bereich Rechnungswesen in der Datev – wie schon in den Vorjahren – absolut am stärksten gewachsen. Es verzeichnete ein Umsatzplus von 26,8 Millionen Euro (6,9 Prozent). Insgesamt belief sich der Umsatz hier auf 413,0 Millionen Euro und macht gut 42 Prozent des Gesamtwachstums aus. Der Bereich Personalwirtschaft erzielte einen Umsatz von 269,5 Millionen Euro, ein Plus von 5,7 Millionen Euro oder 2,2 Prozent.

Zahl der Beschäftigten weiter gestiegen

Auch bei der Beschäftigung legte die Datev zu: Ende 2021 hatte die Nürnberger Genossenschaft 8.351 Mitarbeitende, ein Zuwachs von 226 im Vergleich zum Vorjahr. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Kunden – also Kanzleien, beratene Unternehmen und Nicht-Genossenschaftsmitglieder – um fast 66.000 auf 471.300.