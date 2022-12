Umsatz von Hotels und Gaststätten in Bayern steigt deutlich

Gute Nachricht aus dem Gastgewerbe: Die Hotels und Gaststätten in Bayern haben im Oktober deutlich mehr Umsatz erzielt als noch ein Jahr zuvor. Das geht aus der neuen Erhebung des Landesamtes für Statistik mit Sitz in Fürth hervor. Sie erholen sich damit langsam von den Folgen der Corona-Pandemie.

Zum Artikel Bayerisches Gastgewerbe 2020 schwer getroffen

Demnach stieg der nominale Umsatz um fast 30 Prozent (29,2%). Doch die Preissteigerungen der vergangenen Monate machen sich in der Statistik deutlich bemerkbar: Das heißt preisbereinigt bleibt den Betrieben im Gastgewerbe ein Umsatz-Plus von gut 18 Prozent (18,3%) im Vergleich zum Oktober davor.

Den Statistikern zufolge erhöhte sich der Umsatz auch in den Beherbergungsbetrieben nominal um gut 48 Prozent (48,2%), preisbereinigt um gut ein Drittel (33,4%). In der Gastronomie stiegen die Umsätze im Oktober 2022 um 17,9 beziehungsweise 8,8 Prozent.

Zahl der Beschäftigten im Gastgewerbe steigt

Auch die Zahl der Beschäftigten sei gestiegen: In den Beherbergungsbetrieben um 8,6 Prozent, in der Gastronomie um 14,4 Prozent, so die Statistiker. Insgesamt verzeichnen dem Landesamt zufolge bis auf die Campingplätze (-1,4% nominal, -6,6% real) alle analysierten Unterkünfte Zuwächse. In der Gastronomie lag das im Jahresvergleich höchste Plus bei den Caterern und sonstigen Verpflegungsdienstleistungen (nominal +34%).

Insgesamt sind den Angaben nach in den ersten zehn Monaten 2022 pandemiebedingt höhere Umsatzzuwächse zu verzeichnen als im Vorjahreszeitraum: Der nominale Umsatz im bayerischen Gastgewerbe habe gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 59,5 Prozent zugenommen und der reale Umsatz um 49,5 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten sei um 15,4 Prozent gewachsen.