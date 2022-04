Deutlicher Preisanstieg bremst Wachstum am Bau

Schon vor der Ukraine-Krise war die Zahl der Bauaufträge gesunken. Die Zahl der Bestellungen ging im Februar im direkten Vergleich zum Vormonat Januar um 2,7 Prozent zurück. Hohe Preise und Lieferengpässe bremsen den Bauboom aus. Auftraggeber werden vorsichtig, und viele Firmen geben keine Angebote mehr ab.

Krieg in der Ukraine ließ weitere Lieferketten reißen

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar sind die Kosten für Energie und Baustoffe zusätzlich gestiegen. Auf vielen Baustellen fehlt es an Material, da noch mehr Lieferketten gerissen sind, als es wegen Corona schon der Fall war.

Das Statistische Bundesamt führt das höhere Volumen bei den Aufträgen nur noch auf den Preisanstieg zurück. So habe der Wert der Aufträge im Februar zwar um fast neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr zugelegt. Wenn man aber den Preisanstieg herausrechne, ergebe sich ein Rückgang um gut vier Prozent.

Viele Bauunternehmen rechnen mit niedrigeren Umsätzen

Der Zentralverband des Baugewerbes berichtet, dass 40 Prozent der Unternehmen in diesem Jahr bereits niedrigere Umsätze erwarten. Die Branche stellt sich auf Kurzarbeit ein und warnt vor dem Stopp von Projekten. Wegen wachsender Unsicherheiten geben fast ein Drittel der Baufirmen keine neuen Angebote mehr ab. Davon sind vor allem private Auftraggeber wie Hausbauer betroffen.

Bei staatlichen Aufträgen wie im Tiefbau gibt es dagegen häufig Sonderregelungen, mit denen steigende Baupreise im Nachhinein angepasst werden. Unterm Strich wird Bauen für alle teurer und schwieriger, so dass einige Projekte in nächster Zeit ausfallen könnten oder aufgeschoben werden.

Wohnungsbau besonders stark betroffen von Preisanstieg

In der Baubranche ist ein harter Umschwung zu spüren. Vor wenigen Wochen wurden Fachkräfte noch händeringend gesucht, jetzt ist in einigen Bereichen schon von drohender Kurzarbeit die Rede. Vor allem im Wohnungsbau sehen Experten die Lage kritisch.

Steigende Zinsen, ausgelastete Handwerker, Materialmangel und jetzt auch noch zusätzlich ein unkalkulierbarer Preisanstieg. Das könnte dazu führen, dass für viele Familien der Traum vom Eigenheim zu platzen droht.

Unklare Position der Bundesregierung bei Wohnungsbau und -Förderung

Hinzukommen Unklarheiten über die weitere staatliche Förderung des energie-effizienten Bauens durch die KfW, deren Kriterien derzeit ständig geändert werden. Die Bundesregierung und der zuständige Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck scheinen dafür noch kein Konzept zu haben. In der Ampelkoalition berät man darüber, wie es mit der Förderung ab 2023 weitergehen soll. Die Grünen und Bundesbauministerien Klara Geywitz sehen die staatlichen Zuschüsse für Ein- und Zweifamilienhäuser kritisch.

So ist zu befürchten, dass künftig nur noch größere Bauvorhaben mit mehreren Etagenwohnungen gefördert werden, bei denen auch der soziale Wohnungsbau eine Rolle spielt. Die Bundesregierung hat es sich zum Ziel gesetzt, jedes Jahr 100.000 neue Sozialwohnungen zu schaffen, bei einer Gesamtzahl von mindestens 400.000 Neubauwohnungen. Diese Ziele scheinen nun in Gefahr zu sein.

Private Haushalte für boomenden Wohnungsbau entscheidend

In den vergangenen Jahren trugen besonders günstige Umstände dazu bei, dass viele Wohnungen gebaut wurden. Neben den niedrigen Zinsen für das Baugeld, die sich in diesem Jahr bereits mehr als verdoppelten, war es vor allem die hohe private Nachfrage nach Wohneigentum. 2020 wurde mit 50 Milliarden Euro so viel Geld vererbt wie noch nie in Deutschland, und ein Großteil davon floss offenbar in den Erwerb neuer Wohnungen.

Fehlende Sparzinsen und die steigende Inflation sorgten 2021 noch einmal für Rekordumsätze in der Immobilienbranche. Noch im Januar 2022 wurde der Bau von fast 30.000 neuen Wohnungen genehmigt, ein Anstieg um mehr als acht Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Für Investoren spielten beim Wohnungsbau eher die hohen Mieten eine Rolle, die für ihre Bauvorhaben eine entsprechende Rendite erwarten ließen. Außerdem erlebte die Branche insgesamt einen starken Anstieg der Immobilienpreise, von dem auch die Altbestände profitierten. Mit einer Investition in das sogenannte Betongold konnte man offenbar nicht viel falsch machen, egal ob als Käufer einer selbstgenutzten Immobilie oder bei der Investition in eine Mietwohnung.

Wie es weitergeht mit Wohnungsbau und Immobilienpreisen

Bundesbank und EZB sehen den Anstieg der Immobilienpreise seit Jahren schon kritisch, vor allem in teuren Ballungszentren wie München, Berlin oder Frankfurt. Eine Korrektur der Preise ist aus Sicht der Notenbanken immer wahrscheinlicher geworden, wenn der Bau- und Immobilienboom ein Ende finden sollte.

Wenn die Nachfrage aber weiter so hoch bleibt wie bisher und es lediglich ein Problem mit dem Angebot gibt, besteht nur wenig Hoffnung auf sinkende Preise für Einsteiger. Im Moment sieht es danach aus, dass wegen einer vielfältigen Verknappung des Angebots an Baustoffen und Fachkräften derzeit einfach nicht mehr so viel gebaut werden kann. Deshalb werden sich für fertige Wohnungen weiterhin Käufer finden lassen.