Deutlich weniger Auszubildende in Bayern

Für die Wirtschaft ist es ein Alarmsignal. Während der Corona-Krise haben sich in Bayern deutlich weniger junge Menschen für eine Ausbildung entschieden. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber um mehr als 11 Prozent.

15.000 offene Ausbildungsplätze

Als Gründe für den Rückgang nennt die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit unter anderem die ebenfalls rückläufigen Schülerzahlen. Außerdem hätten sich viele junge Menschen lieber für ein Studium entschieden. Und es habe auch weniger Bewerberinnen und Bewerber mit Flucht- und Migrationshintergrund gegeben als in den Vorjahren. Insgesamt blieben in Bayern mehr als 15.000 Stellen unbesetzt. Den rund 1.000 Bewerbern, die jetzt noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, stehen damit rein rechnerisch mehr als 14 offene Stellen gegenüber.

Problem Fachkräftesicherung

Für die Wirtschaft ist das ein Alarmsignal. Denn Ausbildung bedeutet Fachkräftesicherung. Die Nachfrage junger Menschen nach einem Ausbildungsplatz liege zur Zeit weit hinter den Erwartungen und Notwendigkeiten zurück, bilanziert etwa der Bayerische Industrie- und Handelskammertag die Lage. Auch die Arbeitsgemeinschaft bayerischer Handwerkskammern ist mit dem derzeitigen Ausbildungsmarkt unzufrieden. Wenn man die aktuellen Zahlen mit der Situation vor Corona vergleiche, fehlten über 2.000 Ausbildungsverträge. Als Gründe werden u.a. schlechtere Kontaktmöglichkeiten zu jungen Menschen und ihren Eltern während der Corona-Pandemie genannt. In den letzten 18 Monaten hätten fast keine Berufsorientierungsveranstaltungen stattfinden können.

Bewerberzahlen seit Jahren rückläufig

Ein Blick auf die Bewerberzahlen aus den vergangenen Jahren zeigt, dass sich die Lage auf dem bayerischen Ausbildungsmarkt weiter zugespitzt hat. 2015/2016 gab es noch rund 81.000 Bewerberinnen und Bewerber. In den folgenden Jahren lag der Rückgang mal bei zwei- oder auch fünftausend. Während der Corona-Krise musste der Ausbildungsmarkt dann aber nochmal ein Minus von 8.000 Bewerberinnen und Bewerbern verkraften, auf nun 62.000.

Gute Aussichten für Auszubildende

Nach Angaben von Verbänden sind die beruflichen Chancen für Auszubildende derzeit in vielen Branchen sehr gut. Da sich die bayerische Wirtschaft von der Corona Krise erhole, steige auch der Bedarf an qualifizierten Fachkräften, so der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Bertram Brossardt. Beispielsweise in der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie. Hier sei nicht nur die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe weiterhin hoch, sondern auch "die Übernahmesituation für die Auszubildenden hervorragend".