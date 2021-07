Dethleffs stellt elektrisch angetriebenen Wohnwagen vor

Praxistest bestanden, heißt es beim Wohnwagenhersteller Dethleffs. Das Unternehmen hat ein Elektroauto mit einem elektrisch angetriebenen Wohnwagen über die Alpen geschickt, von Isny im Allgäu zum Gardasee.

Damit wurde nachgewiesen, dass ein Wohnwagen-Gespann eine für Touristen wichtige Reichweite rein elektrisch bewältigen kann. Ohne den elektrischen Antrieb des Wohnwagens, nur mit einem Elektroauto als Zugmaschine, wäre das mit der aktuellen Technik nicht möglich gewesen.

Kommen auch Nachrüstlösungen?

Bereits 2019 stellte das Unternehmen seinen ersten Wohnwagen mit eigenem elektrischen Antrieb vor. Auch der Zulieferer Al-Ko arbeitet an E-Antrieben, das Unternehmen denkt sogar schon über Nachrüstlösungen nach.

EU-Vorschriften müssen angepasst werden

Es wird wohl noch ein paar Jahre dauern, bis solche Antriebe in Serie hergestellt werden, denn es gibt einige gesetzliche Hürden zu überwinden, allen voran europäische Richtlinien. Demnach ist ein Anhänger nur dann ein Anhänger, wenn er keinen eigenen Motor hat - wenn doch ist es kein Anhänger mehr.

Diese Reglung müsste also geändert werden. Beim Bundesverband Elektromobilität gibt es eine eigene Arbeitsgruppe zu diesem Thema, bei dem auch die Wohnwagenhersteller vertreten sind. Gemeinsam mit den entsprechenden Behörden erhoffe man sich praktikable Lösungen.

Allerdings weiß man auch, dass die Industrie es nicht in der Hand hat, ob und wann gesetzlichen Änderungen kommen und deshalb ist auch noch offen, wann elektrische Wohnwagen nun in Serie gebaut werden und vor allem was sie kosten.