Der Untergang der Computerproduktion in Deutschland

Das schleichende Aus für den Consumer-Elektronik-Standort Deutschland begann schon in den 70er und 80er Jahren, als asiatische Hersteller in den Markt für Unterhaltungselektronik wie Fernseher einstiegen. Bei Computern und insbesondere Telefonen konnten sich hiesige Hersteller wie Siemens noch eine Weile behaupten. Nach der Jahrtausendwende zog sich Siemens allerdings aus diesem Geschäft zurück. Kurz danach ging die Handysparte der Münchener unter dem neuen Eigentümer Benq Pleite, nun beendet mit Fujitsu auch der frühere Computer-Partner von Siemens seine Produktion in Deutschland.

Nur noch Nischenanbieter

Übrig bleiben kleinere Anbieter. Im Computergeschäft behauptet sich unter anderem mit der Wortmann AG ein westfälischer Mittelständler im Wettbewerb um Laptops und stationäre Rechner. Das Unternehmen vertreibt seine Geräte vor allem über den Fachhandel. Bei den Handys gab es lange Zeit keinen einzigen hiesigen Hersteller. Vor einigten Monaten kündigte allerdings Gigaset an, in einer früheren Fabrik von Siemens in Bocholt wieder Geräte herstellen zu wollen.