Der Staat nimmt deutlich mehr Geld ein als er ausgibt

Der deutsche Staat hat trotz der Konjunkturflaute im ersten Halbjahr 2019 einen Milliardenüberschuss erzielt. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen nahmen unter dem Strich 45,3 Milliarden Euro mehr ein als sie ausgaben. Das gab das Statistische Bundesamt bekannt.

Vor allem steigende Lohn- und Einkommensteuern sowie Sozialabgaben lassen die Einnahmen sprudeln. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöhten sich die Staatseinnahmen um 24,6 Milliarden Euro oder 3,2 Prozent. Die wichtigste Einnahmequelle des Staates sind Steuern, die gut die Hälfte der gesamten Einnahmen ausmachten.

Bund verbucht größten Überschuss

Alle staatlichen Ebenen trugen zum positiven Saldo bei: Der Bund hatte mit knapp 18 Milliarden Euro den größten Überschuss zu verbuchen. Die Länder erzielten ein Plus von 12,7 Milliarden Euro, die Sozialversicherungen von 7,7 Milliarden und die Kommunen von 7,1 Milliarden Euro.

Internationale Konflikte wirken sich auf die Konjunktur aus

Für die Konjunkturflaute machen Experten vor allem die Weltpolitik verantwortlich. "Der stetig eskalierende Handelsstreit, die zunehmende Gefahr eines ungeregelten harten Brexits und nun auch die Regierungskrise in Italien sind zuviel für die an sich starken Schultern der deutschen Industrie", sagte DekaBank-Ökonom Andreas Scheuerle der Nachrichtenagentur Reuters. In die USA und China - die sich gegenseitig mit Strafzöllen überziehen - sowie nach Italien und Großbritannien gehen zusammen mehr als ein Viertel der deutschen Warenexporte.

Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte schon im Frühjahr um 0,1 Prozent. Sollte der Rückgang sich auch im laufenden Sommerquartal fortsetzen, würden Experten von einer Rezession sprechen.