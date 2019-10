Der schwierige Weg aus dem Wachstumstal

2017: 2,5 Prozent

Silvester 2017. Schon wieder so ein tolles Jahr für die Wirtschaft. Volle Auftragsbücher, satte Gewinne, auch bei der Automobilindustrie. Es ist Hochkonjunktur. Doch dann kommt das Jahr 2018.

2018: 1,5 Prozent

Die Wirtschaft wächst weiter, nur etwas langsamer. 1,5 Prozent sagen die BIP-Zahlen. Ein immer noch stattliches Wachstum für eine Industrienation. Nur ein temporäres Problem soll das sein.

2019: 0,5 Prozent

Nicht nur die Automobilindustrie schwächelt, sondern auch Weltpolitik macht der Wirtschaft zu schaffen. Der amerikanische Präsident Trump bricht Wirtschafts-Konflikte vom Zaun und verhängt Zölle. Vor allem der Streit mit China wirkt sich weltweit aus. Und die Hängepartie mit dem Brexit verunsichert Anleger und Unternehmen. In der Folge muss die Bundesregierung mehrfach ihre Wachstumsprognose nach unten korrigieren. Es droht eine Rezession.

Kurzarbeit als Mittel der Wahl

Bei schlechter wirtschaftlicher Lage können Unternehmen die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten vorübergehend verringern, um Ausgaben zu sparen. Die Arbeitslosenversicherung zahlt Kurzarbeitergeld, um einen Teil des Lohnausfalls auszugleichen. Eine elegante Lösung, um Kündigungen zu vermeiden.

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat seit September Kurzarbeit angemeldet. Betroffen ist der Bereich Sondermaschinenbau am Standort Erlangen-Frauenaurach. Etwa 250 Beschäftigte arbeiten dort kurz. "Dazu gehören beispielsweise die Ausweitung der Schließtage an den Brückentagen und der Abbau von Arbeitszeitkonten“, teilt Schaeffler mit.

Auch Bosch Rexroth in Lohr im Landkreis Main-Spessart hat Kurzarbeit angemeldet. Der Auftragseingang in diesem Zeitraum habe bereits deutlich unter den Werten des Vorjahres gelegen, begründet eine Sprecherin die Kurzarbeit. Eine konjunkturelle Schwäche gegenüber den starken Zuwächsen des Vorjahres zeichne sich deutlich ab.

Altmaier: Nur eine Wachstumsdelle

Wenn Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) recht behält, dann handelt es sich bei dem Konjunktureinbruch nicht um einen Konjunktureinbruch, sondern um eine Delle. Im nächsten Jahr soll demnach der Abschwung seinen Boden finden. Es soll wieder nach oben gehen. Dann würden die Unternehmen mit einem blauen Auge davonkommen. Alles halb so wild. Die Kurzarbeit ist dafür das Mittel der Wahl. Doch was, wenn es 2020 so weiter geht?

Von Bremsen und Nullen

Kurzarbeit ist ein temporäres Mittel. Für ein paar Monate funktioniert das. Aber über 12 Monate hinaus darf sie nicht gehen. Das Problem: Der amerikanisch-chinesische Handelskonflikt ist anscheinend nicht so einfach zu lösen. Und wenn Trump tatsächlich auch noch Autozölle gegen die EU erlassen sollte, dann sind die Auswirkungen auf dem ohnehin schwächelnden Markt heftig. Das käme einem ökonomischen Schock gleich.

Doch weil der Bund keine neuen Schulden aufnehmen will (Schwarze Null) und für die Länder eine staatliche Neuverschuldung verboten ist und für den Bund auf maximal 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts beschränkt ist (Schuldenbremse), befindet sich der Staat in einem selbstgeschnürten Korsett. Doch die schwarz-rote Koalition will daran nicht rütteln.

Investitionen und Entlastungen

Viele Ökonomen fordern daher eine Abkehr von der Schwarzen Null. Und eine Koppelung der Schuldenbremse an die Konjunktur. Dadurch könnten auch kurzfristige Konjunktureinbrüche schnell abgefedert werden. Und es geht um Investitionen in die Digitalisierung, in Bildung und vor allem auch Verkehr. Das macht der Staat auch, aber vielen ist das zu wenig. Und es dauert eben, bis das Geld seine Wirkung in mehrjährigen Projekten entfaltet.

Bleibt also der ständige Ruf nach Steuerentlastungen für Unternehmen. So wie das in den USA der Fall war oder in Frankreich. Das wäre dann die schnelle Wachstumsspritze. Die könnte schon 2020 nötig werden, wenn das bisher prognostizierte Wachstum von 1,7 Prozent für das kommende Jahr auch nach unten korrigiert werden muss. Dann wird aus der Delle ein Tal. Die vollständige Abschaffung des Solis könnte dann vorgezogen werden. Allerdings: Derzeit sprechen wir nicht über eine Krise.

Zum Vergleich: 2008 ist die Wirtschaft um über sechs Prozent eingebrochen.