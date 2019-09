Der Neue an der Verdi-Spitze: Wer ist Frank Werneke?

Sich zu duzen gehört in Gewerkschaften zum guten Umgangston. Die Mitglieder von Verdi müssen sich bei ihrem neuen Chef nicht umgewöhnen. Der wird aller Wahrscheinlichkeit nach Frank heißen wie sein Vorgänger. Auf dem Gewerkschaftstag in Leipzig wird am Nachmittag wohl Frank Werneke für die nächsten vier Jahre zum Chef der zweitgrößten Einzelgewerkschaft im DGB gewählt. Einen Gegenkandidaten gibt es nicht. Er wird Frank Bsirske ablösen, der seit der Gründung vor 18 Jahre die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft anführte.

Der Neue an der Spitze von Verdi

Werneke hat das, was Gewerkschaften mit "Stallgeruch" bezeichnen: Anders als sein Vorgänger Bsirske hat er nicht studiert, sondern ganz klassisch eine Lehre absolviert. Der 52-Jährige aus Ostwestfalen trat nach dem Realschulabschluss eine Ausbildung zum Druckvorlagenhersteller an. Bald schon wurde er Gewerkschaftsmitglied und später dann arbeitete er hauptamtlich für die IG Medien. Seit der Fusion zu Verdi sitzt er im Vorstand, zuständig für den Fachbereich Medien, Kunst und Industrie. Zu seinen Aufgaben gehörten bisher auch die Finanzen und die Mitgliederentwicklung bei Verdi. Beides keine leicht in den Griff zu bekommenden Themen.

Die Herausforderungen für den Neuen

Werneke kommt aus der Druckindustrie – einer Branche, der es einst gut ging und deren Mitarbeiter als streikerprobt galten. Doch die Digitalisierung setzt den Druckereien und auch Zeitungsverlagen zu. Viele Unternehmen haben Probleme auf dem Markt, einige gingen Pleite, andere mussten sich neu orientieren. Werneke als verantwortlicher Gewerkschafter begleitete den Personal-Um-, und -abbau mit. Im Bereich Medien setzte sich zudem das Modell der Selbständigen durch, das künftig den Arbeitsmarkt 4.0 bestimmen dürfte. Diese neue Klientel zu organisieren ist allerdings schwer. Werneke kann hier seine Erfahrungen einbringen. Anders als Bsirske, der den Grünen angehört, ist der neue Verdi-Chef Mitglied der SPD. Kontakt zu Regierung und Parteien hatte er als Vorstandsmitglied bei vielen Themen schon bisher. Die Politik will er einbinden, um zum Beispiel die Tarifautonomie zu stärken. Auch das ist ein spezifisches Verdi-Problem: Die Gewerkschaft organisiert mit dem Einzelhandel oder dem Logistikbereich Branchen, deren Unternehmen oft keinem Tarifvertrag unterliegen.

Der Neue und die Organisation

Werneke weiß, dass Verdi ein Problem mit den Mitgliederzahlen hat: Seit Gründung sank die um ein Drittel auf jetzt unter zwei Millionen. Das hat auch mit den Branchen zu tun, für die die Gewerkschaft zuständig ist. Oft sind dort Minijobber im Einsatz, das Einkommensniveau ist wie im Einzelhandel nicht gerade hoch. Den Gewerkschaftsbeitrag von einem Prozent des Einkommens muss man sich leisten können. Dass in letzter Zeit wieder mehr aktive der Gewerkschaft beitraten, hilft. Es reicht aber nicht. Immer noch treten mehr aus, weil sie in den Ruhestand gehen oder den Arbeitsplatz verloren haben. Kampfesstark ist eine Gewerkschaft aber nur, wenn sie entsprechend in den Betrieben organisiert ist. Bsirske hinterlässt seinem Nachfolger jede Menge Arbeit. Und schließlich braucht Verdi auch die Mitgliedsbeiträge für die eigene Kasse. Je mehr einzahlen, desto mehr Geld steht für die Gewerkschaftsarbeit zur Verfügung.