Der 2018er – ein schlechter Börsenjahrgang

Nach einer alten Börsenweisheit soll der politische Einfluss auf die Börsen nur von kurzer Dauer sein. Doch 2018 war alles anders, auch weil es zu viele politische Einflussfaktoren gab.

Die USA und China überzogen sich in ihrem Handelsstreit gegenseitig so massiv mit Strafzöllen, dass die Weltwirtschaft Schaden nahm. Erst zum Jahresende gingen die Streithähne aufeinander zu: Im 1. Quartal 2019 wollen sie eine Lösung ausarbeiten. US-Präsident Trump verhängte gegen den Iran erneute Sanktionen. Das ließ am Ölmarkt den Preis für das Barrel Brent auf 85 Dollar schießen.

Großbritannien stolpert einem chaotischen Brexit entgegen. Innenpolitische Streitereien in London verhindern einen sanften Austritt aus der EU, der wohl die nervösen Finanzmärkte beruhigen würde. Italien zofft sich lautstark mit der EU-Kommission über die künftige Neuverschuldung im Staatshaushalt. So viele, so heftige und im Tonfall rüde Streitereien müssen die Märkte zwangsläufig verunsichern.

Von Schnupfen und Erkältungen

Die New Yorker Börsen haben sich lange relativ glimpflich aus der Affäre gezogen. Auch wenn US-Präsident Trump sprunghaft und nicht zu fassen ist, wächst die Wirtschaft recht solide und die US-Notenbank begleitet sie mit einer transparenten Zinspolitik.

Dow Jones und Co. konnten ihre Rekordwerte nicht verteidigen, ihre Jahresbilanzen rutschten aber erst wegen der verlustreichen Woche vor Weihnachten ins Minus, als der Streit um die extrem hohe US-Staatsverschuldung eskalierte.

Ein New Yorker Schnupfen wird in Europa schnell zu einer kräftigen Erkältung, begleitet von heftigen Hustenattacken. In diesem Umfeld verloren DAX, MDAX, SDAX und Co. in diesem Jahr zwischen 15 und 20 Prozent. Der DAX beendete das Jahr mit schwachen 10.559 Punkten. Man muss aber sagen: In den vergangenen Jahren gab es nicht wenige Phasen, in denen die deutschen Märkte deutlich besser waren als die amerikanischen.

Neuer Akt im deutschen Banken-Drama

Früher gab es mal fünf große Privatbanken im DAX, jetzt nur noch eine. Und die befindet sich in einem katastrophalen Zustand. Die Aktie der Deutschen Bank verlor fast 60 Prozent auf nur noch 6,97 Euro. Das Schlusslicht im DAX hat in den zehn Jahren Finanzkrise sein Geschäftsmodell verloren und kein neues gefunden. Kaum zu glauben: Die Deutsche war mal die wertvollste Bank der Welt. Die Commerzbank, immer noch teilverstaatlicht, hat so viel an Börsenwert verloren, dass sie aus dem DAX flog. Einzige Hoffnung der Aktionäre: An den Börsen zählen die Verlierer eines Jahres im Jahr darauf oft zu den Gewinnern.

Bayer – der DAX-Primus rupft sich selbst

Bayer war einmal mit über 100 Milliarden Euro der größte Wert im DAX. Doch der Pharmariese hat sich mit der Übernahme von Monsanto selbst ein Bein gestellt. In den USA sind tausende Schadenersatzklagen anhängig, weil der Unkrautvernichter Glyphosat laut einer UN-Studie Krebsrisiken haben soll. Bayer bestreitet das, doch an der Börse haben die Anleger vorerst den Daumen gesenkt. Die Aktie verlor über 40 Prozent Prozent an Wert auf 60,67 Euro. Das einzige, was die Anleger noch bei der Stange hält, ist die üppige Dividende, die trotz aller Probleme beibehalten werden soll.

Daimler und Co - mit Vollgas aus der Kurve

Die deutschen Autobauer eilten jahrelang von Rekord zu Rekord. China wurde zum wichtigsten Absatzmarkt, doch der Zollstreit belastet nun die Geschäfte. Daimler musste zweimal eine Gewinnwarnung aussprechen. Die Aktie verlor ein gutes Drittel an Wert auf 45,95 Euro. Im Inland klagt die Deutsche Umwelthilfe ein städtisches Fahrverbot nach dem anderen ein. Die Einführung des neuen Abgastests WLTP bereitet erhebliche Probleme und verzögert die Auslieferungen. Die Konzerne selbst bleiben optimistisch und setzen verstärkt auf neue Elektromodelle. Skeptiker sehen in der Autobranche jedoch "die Banken der Zukunft", weil sie die Zeichen der Zeit verschlafen haben sollen.

Die Versicherer – Felsen in der Brandung

Die Versicherer schlugen sich wacker. Die Münchener Rück gehört zu den wenigen Aktien, die zulegen konnten. Erfreulicherweise blieb der größte Rückversicherer der Welt 2018 von großen Naturkatastrophen verschont und will die üppige Dividende weiter anheben.

Die Allianz lockt ebenfalls mit einer hohen Dividende, musste aber im Jahresverlauf einen Kursverlust von rund elf Prozent hinnehmen. Gerade noch ein Achtungserfolg in diesem turbulenten Jahr.

Kaum zu glauben: Es gibt Gewinner im DAX

Mit RWE – das Jahresplus liegt bei neun Prozent – gehört ein Totgesagter zu den Gewinnern, allerdings weiterhin auf historisch recht schwachem Niveau von 18,30 Euro.

Wenn es an den Märkten turbulent zugeht, verdient einer immer - der Börsenbetreiber. Die Deutsche Börse AG ist mit einem Zugewinn von sieben Prozent ein typischer Krisengewinnler.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat zwar bei der WM in Russland kläglich gespielt, doch ihr Ausrüster Adidas verteuerte sich um fast sieben Prozent auf 192,40 Euro. Die Franken lieben Basketball, vor allem den der Multimilliardenumsatzmaschine NBA in den Vereinigten Staaten.

"And the Winner is"

Wirecard ist mit plus 38 Prozent auf 132,95 Euro der Jahressieger im DAX. Aber auch er konnte seine Jahreshöchstkurse von fast 200 Euro nicht behaupten. Der bayerische Finanzkonzern gilt vielen eher als Hightechunternehmen, weil er auf Bezahlsysteme setzt. Doch auch das klassische Bankgeschäft soll ausgebaut werden. Wirecard hat ein Geschäftsmodell, das den Anlegern offenbar besser gefällt als den Analysten.

Schwarz-Gelb im Höhenrausch

Borussia Dortmund sorgt nicht nur als Tabellenführer der Fußball-Bundesliga für positive Schlagzeilen. Dank der erfolgreichen Teilnahme an der Gelddruckmaschine "Champions League" verdient der einzige börsennotierte Deutsche Fußballverein gutes Geld. Die Fans freut es, die Anleger auch: Die Aktie verhinderte gerade noch den Abstieg aus dem SDAX und verteuerte sich um 28 Prozent auf 7,96 Euro.

Auch Höhenflieger haben ihre Grenzen

Über Jahre sah es danach aus, als gäbe es für die amerikanischen Hightech-Giganten keine Grenzen. Sie kreierten neue Produkte und Geschäftsmodelle, die Milliarden Menschen weltweit begeistern. Sie wurden zu Gelddruckmaschinen, auch weil die nationalen Steuerbehörden Apple, Google und Co. nicht zu fassen bekommen.

Aber wenn es andere nicht machen, dann demontiert man sich eben selbst. Bestes Beispiel: Facebook. Beim Datenskandal um Cambridge Analytica, als die Daten von bis zu 87 Millionen Facebook-Usern in dunklen Kanälen verschwanden, versagte das Krisenmanagement von Mark Zuckerberg. Die Strafe der Börse war hart: In der Spitze verlor das soziale Netzwerk rund 200 Milliarden Dollar an Börsenwert.

Noch deftiger traf es Apple. Der Smartphonehersteller war das erste Unternehmen, das an der Börse über eine Billion Dollar wert war. Zum Jahresende sind es rund 300 Milliarden weniger. Die Märkte bezweifeln, dass Apple die gigantischen Erfolge der Vergangenheit in die Zukunft hinüberretten kann.

Was bringt das Jahr 2019?

Vorhersagen haben stets das Problem, dass sie in die Zukunft weisen. Etwas einfacher fallen sie natürlich, wenn die Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Prognose eindeutig sind. Doch das sind sie in diesen politisch bestimmten Zeiten nicht. US-Präsident Trump ist täglich für eine Kehrtwende gut. Die Briten wissen selbst nicht mehr, was sie wollen. Und in Italien ist auch jeden Tag alles möglich. Bei allen drei politischen Problemen gibt es nur vage Hoffnungen auf eine Lösung. Und weil dem so ist, weichen die Prognosen für den DAX weit voneinander ab: Sie reichen von 9.500 bis 13.500 Punkten.