"Den Gürtel enger schnallen": ifo senkt Konjunkturprognose

In der ifo-Frühjahrsprognose noch nicht enthalten sind die großen Finanzpakete für Verteidigung und Infrastruktur, über die derzeit diskutiert wird. Sie könnten im kommenden Jahr Schubkraft für die Konjunktur entwickeln, heißt es. Davon geht auch die OECD in Paris aus. Öffentliche Investitionen würden steigen, private Investitionen stimuliert und das Vertrauen zurückkehren.

Allerdings sieht die OECD genau wie das ifo-Institut das große Risiko, dass die enorme Nachfrage durch die Investitionspakete zu einer starken Zunahme der Inflation führen könnte. Mögliche Stellschrauben, so Clemens Fuest, wären dabei mehr Vollzeitarbeit und weniger Feiertage. Daneben aber auch Anreize bei Steuern und Abgaben, damit am Ende mehr Netto vom Brutto bleibt.

"Deutschland kann sich so ein Paket leisten", aber nur mit Reformen

Als hätten sie voneinander abgeschrieben, betonen auch die Wissenschaftler der OECD, dass Planungs-, Genehmigungs- und Beschaffungsverfahren dringend vereinfacht und beschleunigt werden müssten.

"Deutschland kann sich so ein Paket leisten, da seine Schuldenstandsquote geringer ist als die vieler anderer OECD-Länder", so steht es im OECD-Bericht. Da aber die Ausgaben für Renten und Gesundheit in den nächsten Jahren stark steigen dürften "muss das Paket unbedingt mit fiskalen Strukturreformen verbunden werden, um Spielraum für die Rückzahlung der Schulden zu schaffen."