Demo für mehr Lohn im bayerischen Handel

In der laufenden Tarifrunde im bayerischen Groß- und Außenhandel fordert die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi 6,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt sowie 100 Euro mehr für die Auszubildenden der Branche. Die Arbeitgeber bieten bislang für das erste Jahr 1,5 Prozent mehr Geld und für das zweite Jahr eine Erhöhung um 1,0 Prozent.

Auch Karstadt- und Kaufhof-Angestellte dabei

Heute (06.06.19) protestieren bis zu 450 Beschäftigte aus Betrieben in Mittelfranken in Nürnberg gegen das Angebot der Arbeitgeber. Unter den Demonstranten werden laut Verdi auch Mitarbeiter von Galeria Kaufhof und Karstadt sein. "Die Karstadt-Beschäftigten haben in den vergangenen Jahren viel für Karstadt gegeben, Mehrbelastung durch Personalabbau und Lohnverzicht sind nicht das Einzige", sagte Verdi-Vertreterin Gabi Krauß.

Streikverbot bei Karstadt und Kaufhof

Das Nürnberger Arbeitsgericht hatte am vergangenen Freitag ein Streikverbot gegen die Beschäftigten von Karstadt und Kaufhof in Nürnberg verhängt. Verdi-Vertreter hatten die Gerichtsentscheidung als "skandalös" kritisiert, da sie zu dem Antrag der Arbeitgeber nicht hätten Stellung nehmen können. Die Gewerkschaft hat gegen das Streikverbot Widerspruch eingelegt. Morgen findet eine mündliche Verhandlung am Arbeitsgericht statt.