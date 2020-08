Delivery Hero: Umsatzanstieg und hohe Verluste

Umsatz aber auch Verluste stark angestiegen

Gestiegen sind bei dem Lieferdienst allerdings auch die laufenden Verluste, was ungewöhnlich ist bei so einem starken Umsatzanstieg. Die meisten Geschäftsmodelle machen anfangs Verluste. Sie erwirtschaften dann aber Gewinne ab einer bestimmten Umsatzgröße, oder sie scheitern.

Wann wird Delivery Hero Gewinn machen?

Bei Delivery Hero kann man sich fragen, wann das der Fall sein wird. Der Lieferdienst hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr um fast das Doppelte auf 1,13 Milliarden Euro ausgeweitet und scheint in mehr als 40 Ländern außerhalb von Deutschland inzwischen erfolgreich zu sein. Denn das Deutschland-Geschäft wurde verkauft. Der bereinigte Betriebsverlust weitete sich aber gleichzeitig aus auf fast 320 Millionen Euro, nach 171 Millionen Euro im Vorjahr. Als Grund nannte Vorstands-Chef Niklas Östberg zusätzliche Investitionen in die Lieferketten, wie in eigene Lagerhäuser, um Lebensmittel besser verteilen zu können.

360 Millionen Dollar in Nahost/Nordafrika investiert

Außerdem habe man sich mit InstaShop ein Marktplatz-Unternehmen gekauft, das Käufer mit Verkäufern zusammenbringe. InstaShop kostete 360 Millionen Dollar, ist im Nahen Osten und in Nordafrika tätig und hat dort auch schon Gewinn gemacht.