Delivery Hero: Würdiger Nachfolger im DAX?

Mit Delivery Hero rückt ein Unternehmen in den Dax auf, das es so bislang noch nicht in der ersten deutschen Börsenliga gab. Der Online-Essenslieferdienst mit Hauptsitz in Berlin hat bislang noch keinen müden Cent verdient. Bisher sogar nur Verluste gemacht: im letzten Jahr fast 650 Millionen Euro Minus. Und das in einem weltweit hart umkämpften Markt. Daran stört sich nicht nur Daniel Saurenz, Analyst bei Feingold Research:

"Störend bei Delivery ist ohne Zweifel, dass es weltweit noch keiner hinbekommen hat, mit diesem Geschäftsmodell nachhaltig Gewinne zu erzielen oder überhaupt profitabel zu sein. Und das wäre auch eine Neuerung im DAX, denn meines Wissens nach gab es noch nie ein Unternehmen, das unprofitabel in die erste Börsenliga kam." Daniel Saurenz, Analyst bei Feingold Research:

Die Corona-Pandemie hat den Aufstieg in den DAX begünstigt

Doch Delivery Hero hat besonders in den vergangenen Monaten mit seinen Essenslieferdiensten weltweit enormen Umsatz gemacht. Beflügelt durch die Corona-bedingten Restaurant-Schließungen haben viele Menschen weltweit über die Online-Plattform Essen bestellt. Aktienkurs und Börsenwert sind entsprechend in die Höhe geschossen, was dem Unternehmen den Aufstieg in den DAX beschert hat. Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz würde sich wünschen, dass auch die Unternehmensführung – die Corporate Governance – als Eintrittskarte für den DAX zählte.

"Neben den beiden bisherigen Kriterien Börsenkapitalisierung und Marktumsatz der Aktien, denke ich, sind Corporate Governance nötig", so Nieding. "Um im DAX-30 gelistet zu sein müssen Unternehmen gewisse Corporate-Governance-Regeln erfüllen, beispielsweise einen Prüfungsausschuss im Aufsichtsrat haben."

Delivery Hero eigentlich zu jung für den DAX

Delivery Hero ist ein klassisches Beispiel für die sogenannte Plattform-Ökonomie wie sie Amazon oder Airbnb betreiben. Die Unternehmen bieten nur die Plattform, auf der sich Anbieter und Nachfragende treffen. Produzieren und verkaufen tun sie selbst nichts. Sie streichen jedoch eine Provision ein.

Ein Geschäftsmodell, das dem Zeitgeist entspricht und das man eher aus den USA kennt. Zudem ist Delivery Hero ein recht junges Unternehmen. Es wurde erst vor neun Jahren als Start-Up gegründet. Auch das sei sehr ungewöhnlich für ein DAX-Mitglied, sagt Hendrik Leber von der Vermögensverwaltung Acatis.

"Wenn wir uns den DAX mal anschauen, dann haben wir da im Wesentlichen uralte Firmen drin", erläutert er. "Im Vergleich zum amerikanischen oder chinesischen Index sind die Firmen da viel jünger. Und ich muss offen sagen: In Deutschland sind wir fortschrittsfeindlich. Erstmal sind wir immer skeptisch bezüglich neuer Technologien, dann werden sie nicht im eigenen Land entwickelt und schließlich holen wir sie uns aus den USA oder China." Hendrik Leber von der Vermögensverwaltung Acatis

Nun kommt also mit Delivery Hero ein klassisches Internet-Unternehmen in den DAX, das mit einer aggressiven Expansionsstrategie versucht, weltweit die Nummer eins zu werden. Delivery Hero ist in 40 Ländern aktiv. In Asien, Lateinamerika, Nordafrika und dem Nahen Osten. Allerdings hat der DAX-Neuling sein Deutschland-Geschäft komplett verkauft.