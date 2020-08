Delivery Hero - Der Weg innerhalb von drei Jahren in den Dax

In drei Jahren vom Börsenstart bis in den DAX, das hat Delivery Hero auch der Corona-Pandemie zu verdanken, die bei Lieferdiensten wie diesem einen beispiellosen Boom auslöste. Das Deutschland-Geschäft war vorher schon an den niederländischen Konkurrenten Takeaway verkauft worden, der die Marke Lieferando hierzulande weiterhin betreibt.

Extrem hoch bewertet und noch keinen Cent Gewinn gemacht

In der Berliner Konzernzentrale koordinieren 1.300 Mitarbeiter Lieferdienste in 40 Ländern mit einem Schwerpunkt in Nordafrika und im Nahen Osten. Schon beim Börsengang 2017 war Delivery Hero den Anlegern 4,4 Milliarden Euro wegen des starken Wachstums wert, das seitdem anhält. Dabei wurden vom Unternehmen bislang allerdings nur hohe Verluste angehäuft. Aussagen, wann das Unternehmen die Gewinnschwelle erreicht, wurden wieder zurückgenommen.

Änderungen treten zu Beginn der kommenden Woche ein

Wirksam werden die Änderungen diesmal schon zum 24. August 2020 und nicht zum Quartalsende Ende September. Die Entscheidungen mussten vorgezogen werden, weil Anleger den langen Verbleib des insolventen Zahlungsabwicklers Wirecard im Dax kritisiert hatten und eine rechtlich einwandfreie Regelung verlangten.

Die Deutsche Börse machte daraufhin eine Umfrage bei Investoren und kam zur neuen Sonderregelung für Pleitefälle. Wenn künftig ein börsennotiertes Unternehmen aus einem Index insolvent wird, soll bereits nach wenigen Tagen ein automatischer Ausschluss erfolgen, um Marktverzerrungen zu verhindern.

Aufstieg in den DAX bringt einen Imagegewinn mit sich

Wer mit welcher Gewichtung einem Börsenindex angehört, ist für die Märkte von Bedeutung, weil viele Aktienfonds und Index-Produkte die Zusammensetzung möglichst genau abbilden wollen. Für die Unternehmen gilt der Aufstieg in das nächsthöhere Börsensegment als Prestigegewinn und umgekehrt der Abstieg als Imageverlust. Als letztes waren Lufthansa und davor die Commerzbank aus dem DAX ausgeschieden.

Delivery Hero wird profitablem Unternehmen Symrise vorgezogen

Zweiter Anwärter neben Delivery Hero, auf die Nachfolge von Wirecard im DAX war der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise, der hoch profitabel ist. Im MDAX für mittelgroße Börsenwerte rückt der der Anlagenbauer Aixtron nach.