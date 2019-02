Debatte: Was die Kritiker der Grundrente anprangern

Der Widerstand des Koalitionspartners CDU kann SPD-Sozialminister Hubertus Heil kaum überraschen. Zwar hat die SPD ihr Projekt, die Rente für Geringverdiener mit 35 Beitragsjahren aus dem Steueraufkommen aufzustocken, im Koalitionsvertrag festschreiben lassen. Dort aber ist von einer Bedürftigkeitsprüfung die Rede. Auf die will Heil nun verzichten - was die anfallenden Kosten nach oben treiben dürfte.

Kritik an der Grundrente und an der Umsetzung

Gestritten wird nicht nur im politischen Berlin. Außer dem Koalitionspartner und dem größeren Teil der Opposition bringen auch Wirtschaftsexperten einen ziemlich bunten Strauß an Kritikpunkten gegen Heils Konzept vor. Dabei gibt es zwei Lager: jene Fachleute, die die Grundrente - aus allerdings sehr verschiedenen Gründen - ganz grundsätzlich ablehnen, und andere, die die Idee unterstützen, der Umsetzung aber deutliche Mängel attestieren.

Kritikpunkt 1: Die Grundrente sei zu teuer

Die schärfste Kritik kommt von Bernd Raffelhüschen. Der Freiburger Finanzwissenschaftler äußerte in der der Zeitung "Die Welt" seine Einschätzung, die Kosten würden von Anfang an wohl im zweistelligen Milliardenbereich liegen - und damit weit über den rund fünf Milliarden Euro, die Hubertus Heil und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) veranschlagt haben. Raffelhüschens Ablehnung der Grundrente kommt nicht unerwartet: Der Wirtschaftsliberale ist seit langem Kritiker des staatlichen Rentensystems und Verfechter einer entschiedenen Privatisierung der Altersvorsorge.

Dezenter fällt die Kritik von Clemens Fuest, dem Chef des Münchner ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung aus. Auch ihm aber fehlen klare Aussagen dazu, welche Steuern gegebenenfalls erhöht werden sollen, um die Grundrente zu finanzieren. Zudem, so Fuest in der Bild-Zeitung, könnte die Grundrente auch vielen zugute kommen, die Einkommen aus anderen Quellen oder aber wohlhabende Partner hätten.

Kritikpunkt 2: Symbolpolitik statt Problemlösung

Ein anderer Punkt steht im Zentrum von Oliver Holtemöllers Kritik. Holtemöller ist Vize-Präsident des Leibnitz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) und bemängelt wie seine Kollegen eine "immer weiter gehende Verschiebung zu Lasten der jüngeren Menschen." Vor allem aber lenkten die Pläne vom eigentlichen Kern des Problems ab:

"Man sollte von der Regierung statt Symbolpolitik erwarten, dass sie die Ursache niedriger Renten angeht. Das Ausgangsproblem sind niedrige Löhne." Oliver Holtemöller, OTV

Als Gründe dafür nennt Holtemöller zu geringe Entlohnung oder Qualifikation, lange Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Zeiten ohne Erwerbstätigkeit aufgrund von Kindererziehung - soziale Fragen, für die die Politik in Holtemöllers Augen überzeugende Antworten schuldig geblieben sei.

Kritikpunkt 3: Grundrente schaffe neue Ungerechtigkeiten

Anders als die bisher genannten Stimmen kann Marcel Fratzscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung der Idee eines steuerbasierten Grundeinkommens für Rentner viel Gutes abgewinnen. Ihn stören in einem Beitrag für die "Zeit" vor allem die starren Alters- und Bemessungsgrenzen in Heils Konzept.

"Jemand mit 34 Beitragsjahren würde zum Beispiel genauso leer ausgehen wie jemand, der Rentenansprüche geringfügig oberhalb der Grundrente hat. " Marcel Fratzscher in der "Zeit"

Gleichwohl verteidigt Fratzscher die Grundrente gegen Kritiker, die ihr die "Leistungsgerechtigkeit" absprechen - und führt dafür zwei wichtige Argumente ins Feld.

Ist die Grundrente "leistungsgerecht"?

So rechnet Fratzscher vor, dass drei Viertel der Nutznießer Frauen wären, die aufgrund von Babypausen, Erziehungszeiten und Teilzeitarbeit am häufigsten unter Altersarmut leiden. Zudem relativiert Fratzscher unter Verweis auf eine neue Studie die Kosten für die Grundrente: Den Berechnungen folgend hätten jene Menschen, die aufgrund niedrigen Einkommens anspruchsberechtigt wären, "eine durchschnittlich fast zehn Jahre geringere Lebenserwartung als Menschen mit hohen Einkommen."

Was genau die SPD vorhat - und was die Union daran stört

Nachdem sich zuletzt die CSU mit ihrer Mütterente als Schutzherrin der älteren Generation zu profilieren versuchte, hält die die SPD nun mit der Grundrente dagegen. Hubertus Heils Pläne sehen vor, dass Millionen Geringverdiener nach einem langen Arbeitsleben automatisch höhere Renten bekommen sollen. Kleine Renten sollen um bis zu 447 Euro im Monat aufgestockt werden. Zustehen soll die Grundrente allen, die auf mindestens 35 Jahre mit Beitragszahlung, Kindererziehung oder Pflegetätigkeit zurückschauen können, also drei bis vier Millionen Rentner. Die Union kritisiert vor allem, dass die höhere Rente gezahlt werden soll, ohne dass der tatsächliche Bedarf geprüft wird - worin sie einen Verstoß gegen die Absprachen des Koalitionsvertrags sieht.

Koalitionsknatsch: Grundrente hier - "Soli" dort

Allerdings fordert auch der größere Regierungspartner immer wieder Kurskorrekturen am Koalitionsfahrplan. Zuletzt pochte die CDU auf eine Abschaffung des Solidaritätsbeitrags für alle statt wie geplant nur für die "unteren neun Zehntel" der Bevölkerung. Sollte sie diese Änderung durchsetzen, wäre das mindestens so teuer wie die Grundrente und würde einer noch kleineren Gruppe zugute kommen - allerdings am entgegengesetzten Ende der sozialen Leiter.