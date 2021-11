Debatte um mehr Mindestlohn: Das sagen Gastgewerbe und DGB

In der holzgetäfelten Weizenstube im Nürnberger Gasthaus Bratwurst Röslein kommt man normalerweise zu gemütlichen Runden zusammen. Doch diesmal sitzt Gastwirt Thomas Förster mit einiger Wut im Bauch am Tisch zum Gespräch mit BR24. Es ist Mittagszeit. Im Hauptraum serviert das Personal fränkisch-deftige Gerichte. Und Thomas Förster, der auch Vizepräsident des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands ist, macht sich Sorgen wegen der angekündigten Erhöhung des Mindestlohns.

Gaststättenverband: "Statt der Politik sollen Tarifparteien Mindestlohn aushandeln"

"Dass die Löhne jetzt staatlicherseits aufoktroyiert werden, das finden wir nicht gut", sagt Förster. Es sei besser, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer das gemeinsam aushandelten. Schon die Einführung des Mindestlohns 2015 durch den Bundestag sei "ein Schlag" gewesen. Bei der beabsichtigten Erhöhung des Mindestlohns um gleich 25 Prozent werde "auch praktisch die Mindestlohnkommission ausgehebelt", in der die Tarifparteien vertreten sind, macht der bayerische Hotel- und Gaststätten-Vize seinem Ärger Luft.

Gewerkschaftsbund fordert höheren Mindestlohn ab 2022

Beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in Mittelfranken rennen die Koalitionsverhandlerinnen und -verhandler hingegen offene Türen ein. Die geplante Anhebung des Mindestlohns von aktuell 9,60 Euro auf zwölf Euro pro Stunde entspricht genau der Wahlkampfforderung des DGB. Stephan Doll, DGB-Bezirkschef von Mittelfranken, findet das erwartungsgemäß "sehr positiv", sagt er BR24. Die Anhebung sei "ein wichtiger Sprung". Er hoffe, dass die Erhöhung auch wirklich wie angekündigt zu Jahresbeginn 2022 kommt. Denn sie sei überfällig.

"Es ist überfällig. Weil, wer Mindestlohn bisher bekommt und geht in die Rente, der landet dann wieder in der Grundrente. Und das kann es ja nicht sein, dass jemand, der sein Leben lang gearbeitet hat, dann Grundrente kriegt. Von daher ist es ein wichtiger Sprung." Stephan Doll, DGB-Bezirksvorsitzender Mittelfranken

Hoher Mindestlohn setzt Unternehmen unter Druck

"Eine Lohnerhöhung um 25 Prozent ist nicht alltäglich", sagt hingegen Mario Bossler vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Die Forschungseinrichtung gehört zur Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Bossler, der beim IAB der Leiter der Forschungsgruppe Mindestlohn ist, bezeichnet den Plan, den Mindestlohn auf zwölf Euro anzuheben, als "relativ progressiven Vorschlag". Die höheren Lohnkosten müssen Unternehmen erst einmal erwirtschaften, erläutert er. Das erzeuge Druck, höhere Umsätze zu erzielen oder die Preise anzuheben.

Arbeitsplätze wichtiger als hoher Mindestlohn

Betroffen seien vor allem Branchen, die viele Menschen im Niedriglohnbereich beschäftigen: etwa die Landwirtschaft, das Hotel- und Gaststättengewerbe, der kleine Einzelhandel oder Friseurgeschäfte. Bossler plädiert dafür, dass die Entwicklung "sehr genau auf die Frage beobachtet wird, ob die betroffenen Branchen den Mindestlohn auch verkraften können". Dafür sei es wichtig, dass die Mindestlohnkommission, die in regelmäßigen Abständen die Höhe des Mindestlohns überprüft, weiterhin ihre Arbeit machen kann. Zu ihren Kriterien müsse gehören, keine Jobs zu gefährden. Das müsse im konkreten Fall bedeuten können, "vielleicht mal eine Lohnerhöhung auszusetzen", meint der Wissenschaftler.

DGB: "Höherer Mindestlohn macht Gastronomie-Jobs attraktiv"

Dass die Mindestlohnerhöhung Arbeitsplätze vernichtet, glaubt DGB-Mann Stephan Doll dagegen nicht. Er beruft sich auf eine aktuelle Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Demnach bleiben die bestehenden Arbeitsplätze auch bei einem Mindestlohn von zwölf Euro erhalten. In der Hotel- und Gastronomiebranche könnten nach Dolls Ansicht sogar Neue entstehen. Denn angesichts des derzeitigen Personalmangels in der Gastronomie mache ein höherer Mindestlohn das Kellnern und den Service wieder attraktiver.

Einführung des Mindestlohns 2015 kostete kaum Jobs

Gastronom Thomas Förster will diesen Effekt nicht bestreiten. "Wir Hoteliers und Gastronomen wollen natürlich unsere Mitarbeiter anständig bezahlen", beteuert er zudem. Dennoch macht er sich Sorgen um die Existenz etlicher Betriebe. Diese Sorge gab es bereits bei der Einführung des Mindestlohns in Deutschland vor sechs Jahren. Doch berichtet der Arbeitsmarktexperte Mario Bossler, dass die Mindestlohneinführung "nicht oder nur in sehr geringem Ausmaß" zu Betriebspleiten und Jobverlusten führte. Allerdings lasse sich das Geschehen von damals nicht unbedingt auf die Lohnanhebung übertragen, die aktuell im Gespräch sei.

Gastronomen müssten Plus an Mindestlohn auf Preise umlegen

Der Hotel- und Gastronomie-Fachmann Förster rechnet diesmal jedenfalls mit Auswirkungen fürs gesamte Lohngefüge seiner Branche. Denn wenn der Mindestlohn nah heranrückt an die Löhne von jungen Fachkräften, dürften die ihrerseits höhere Löhne fordern. Das könne eine Kettenreaktion auslösen und die Betriebe zusätzlich belasten, die es außerdem schon mit steigenden Mieten und Energiepreisen zu tun hätten, klagt Förster. Die Gäste von Hotels und Gasthäusern "müssen dann auch verstehen, wenn wir sowas auf die Preise umlegen müssen", warnt er und fügt hinzu: "Dann kann man eben keinen Schweinebraten mehr für 8,50 Euro verkaufen und kein Bier für 2,90 Euro." Diese Zeiten seien definitiv vorbei.

"Was ich mir für meine Mitarbeiter wünsche: Dass die Ampelkoalition den Mitarbeitern einfach mehr Geld in der Tasche lässt. Punkt. Ende." Thomas Förster, Vizepräsident des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands

DGB beklagt mangelnde Kontrolle des Mindestlohns

Stephan Doll, vom DGB, macht hingegen noch auf einen ganz anderen Punkt aufmerksam: Die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlöhne müssen auch gezahlt werden, mahnt er. Denn nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung erhalten schon jetzt fast eine halbe Million Bezugsberechtigte in Deutschland keinen Mindestlohn. "Wir brauchen da mehr Kontrolle", sagt Doll. Die Regierung müsse sicherstellen, dass es diese in ausreichender Zahl gebe. Und wenn die Kontrolleure Verstöße feststellten, müsse es auch empfindliche Geldstrafen gegen die betreffenden Arbeitgeber geben.

Noch aber sind die Verhandlungen von SPD, Grünen und FDP im Gange. Bis zum fertigen Koalitionsvertrag dauert es noch eine Zeit. Und so warten die Betroffenen einer möglichen Mindestlohnerhöhung nun sehr gespannt darauf, was bei den Koalitionsgesprächen herauskommt.