Debatte um Fusion von Deutsche Bank und Commerzbank geht weiter

Deutsche Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner drückt aufs Tempo. Seiner Ansicht nach wäre es sinnvoll für die Deutsche Bank, sich mit Hilfe der Commerzbank schnell zu vergrößern. So könne man im internationalen Wettbewerb eine wichtigere Rolle spielen, so Achleitner am Mittwoch in Liechtenstein.

Details schon in vier Wochen

Erste Einzelheiten dazu werde es schon Ende April zur Vorlage der Zahlen für das erste Quartal geben. Dem widersprachen allerdings Arbeitnehmervertreter der Deutschen Bank. Die Gefahr einer feindlichen Übernahme aus dem Ausland könnte mit der Fusion eher zunehmen, statt die Bank zu stabilisieren.

Commerzbank-Beschäftigte skeptisch

Betriebsräte der Commerzbank gaben zu bedenken, die Refinanzierungskosten seien gestiegen, seit beide Banken Sondierungsgespräche führten. Außerdem wären Kunden bereits verärgert. Es sei deshalb an der Zeit, den Schaden jetzt zu begrenzen und das Ganze abzusagen, heißt es in einer Protestnote.

Im Geschäftsbericht der Commerzbank geht der Vorstand davon aus, die Erträge 2019 erneut steigern zu können. Das soll mit und ohne Fusion gelten, lässt aber damit viele Fragen offen.

Mitarbeiter protestieren gegen Bankenfusion

Beschäftigte der Deutschen Bank und der Commerzbank wollen ab morgen mit Warnstreiks gegen die geplante Fusion protestieren. An jedem Werktag soll jetzt in einer anderen Stadt die Arbeit ruhen.