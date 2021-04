Deal abgeschlossen: Aus Brose und VW wird Brose Sitech

Der Automobilzulieferer Brose in Coburg und Volkswagen arbeiten seit mehr als 70 Jahren zusammen. In Zukunft werden sie Fahrzeugsitze, Sitzkomponenten und vernetzte Innenraumkomponenten gemeinsam entwickeln und produzieren. Das neue Unternehmen soll den Namen Brose Sitech erhalten, teilte Brose in Coburg am Freitag mit.

Brose Chef Stoschek und VW-Boss Diess unterzeichneten Joint Venture

Das Joint Venture unterzeichneten der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung von Brose, Michael Stoschek, und VW-Vorstandsvorsitzender Herbert Diess, heißt es in der Mitteilung weiter. Die industrielle Führung des Gemeinschaftsunternehmens werde bei Brose liegen.

Brose Sitech will auch alle Automobilhersteller beliefern

Die neue Unternehmenskooperation beschäftigt bereits 5.200 Mitarbeiter an sechs Standorten in Deutschland, Polen und China beschäftigen. Sie erzielt aktuell 1,4 Millionen Euro Umsatz und soll als selbständiger Anbieter auch für andere Automobilunternehmen auftreten.

Brose wird mit Sitech die Zahl der Beschäftigten steigern

Die beschlossene Zusammenarbeit möchte einen erheblichen Beitrag zur Steigerung des Geschäftsvolumens der Brose Gruppe bis 2025 auf 9,7 Milliarden Euro leisten, heißt es. Außerdem werde die Zahl der Beschäftigten bei Brose auf etwa 34.000 Mitarbeiter steigen.