Börse: Hoffnung auf Einigung zwischen China und den USA

Nicht nur in Deutschland, auch in den Vereinigten Staaten schwächt sich die Konjunktur ab. Nach US-Präsident Donald Trump fordert deshalb nun auch der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses eine Zinssenkung. Die US-Notenbank solle den Schlüsselzins sofort um einen halben Prozentpunkt herunterschrauben, sagte Larry Kudlow dem Sender CNBC. Er stimme dem Präsidenten in dieser Hinsicht zu. Trump hat die Fed immer wieder gerügt, da sie seiner Einschätzung zufolge mit einer aggressiven Zinspolitik den Aufschwung gefährde.

Dow und Nasdaq mit Gewinnen

An der Wall Street blickte man zum Ausklang der Woche aber positiv nach vorne. Die Investoren hofften auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Zuletzt hatte es hier einige optimistische Äußerungen aus den Verhandlungskreisen gegeben. Das trieb die Notierungen am Aktienmarkt nach oben. Der Dow Jones und die Nasdaq legten um mehr als ein halbes Prozent zu. Hierzulande stieg der DAX um 0,9 Prozent auf 11.526 Punkte. Der Euro notierte bei 1,1220 Dollar.