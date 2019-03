vor 8 Minuten

Börse: Hoffen auf die US-Notenbank

An den Börsen hofft man auf ein Signal von der US-Notenbank - morgen am Ende der zweitägigen Sitzung. Am liebsten wäre den Anlegern ein lockere Geldpolitik. Und so kamen heute DAX, M-DAX und TecDAX deutlich voran.