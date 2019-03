11.03.2019, 07:24 Uhr

Börse: Börsen in Asien uneinheitlich

Die Sorgen um die Weltkonjunktur werden wieder größer, was zu Unruhe an den Märkten führt. Schon jetzt blicken die Anleger auf die morgen anstehende Brexit-Entscheidung in London. Die Anleger in China bauen wohl auf eine Lösung im Handelsstreit.