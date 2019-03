Verschnaufpause für DAX und Dow Jones

Nach dem fulminanten Jahresauftakt legten die Börsen in der ersten Märzwoche eine Verschnaufpause ein. Der DAX fiel über die Woche gesehen um 1,2 Prozent auf 11 458 Punkte. Die Woche stand im Zeichen schlechter Konjunkturnachrichten und Prognosen. Die EZB senkte ihre Vorhersage für die Eurozone auf nur noch 1,1 Prozent. Der monatliche Arbeitsmarktbericht in den USA enthält erste Indikatoren, dass auch die US-Wirtschaft zu lahmen beginnt. Sie hat viel weniger neue Jobs geschaffen als erwartet. In der Folge schloss in New York der Dow Jones 23 Punkte tiefer bei 25 450.

Warten auf Brexit-Debatte

Die nächste Woche verspricht noch mehr Spannung: Im britischen Parlament wird abermals darüber debattiert, ob ein geregelter Brexit zustande kommt oder nur ein chaotischer. Immerhin haben die Börsen gute Unternehmensnachrichten honoriert. Die Immobilienaktie Vonovia verteuerte sich nach Bekanntgabe eines Milliardengewinns um über 7 Prozent. Sie war die Wochensiegerin im DAX. Der Euro kostete 1, 13 30 Dollar.