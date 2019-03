Börse: Investoren gespannt auf US-Arbeitsmarktbericht

Anleger warten heute unter anderem gespannt auf den monatlichen amerikanischen Arbeitsmarktbericht. Der wird am frühen Nachmittag veröffentlicht. Investoren hoffen danach dann besser erahnen zu können wie es mit der amerikanischen Zinspolitik weitergehen könnte. Zuletzt hatte es von US Notenbank Zeichen für eine Zinspause gegeben. Einige an den Finanzmärkten reden sogar schon darüber, ob die US Notenbank bald die Zinsen senkt. Niedrigere US Zinsen könnten den Dollar weniger interessant machen.

Euro bleibt unter Druck

Dennoch ist am Währungsmarkt im Moment eher der Euro unter Druck. Der Euro steht bei einem Dollar 1218. Die europäische Zentralbank hat ja gestern ein trübes Bild von der Eurowirtschaft gezeichnet. Dazu kommen heute enttäuschende deutsche Industriedaten und in China sind im Februar die Exporte deutlich zurückgegangen. Das bremst den deutschen Aktienindex Dax.

Der Dax verliert gut 0,5 Prozent auf 11446 Punkte.