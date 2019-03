Börse: Zurückhaltung an den Märkten

Die Anleger an der Börse in Tokio haben heute etwas Kasse gemacht. Der Nikkei-Index schloss 0,6 Prozent leichter auf dem Endstand von 21.597 Yen. An der Börse in Shanghai hingegen greifen die Investoren bei Aktien zu. Der Shanghai-Composite-Index steigt um 1,1 Prozent. Ermutigt wurden die Anleger durch die Äußerungen des chinesischen Staatsplanungsausschusses. So will die Regierung in Peking den Binnenkonsum in diesem Jahr weiter stärken und so der abkühlenden Konjunktur entgegenwirken. Dazu sollen die Einkommen im städtischen und ländlichen Raum in China angehoben werden. Die New Yorker Börsen traten gestern auf der Stelle. Der Dow Jones verlor 0,1 Prozent., der Nasdaq schloss unverändert.

Knorr-Bremse steigt in den MDAX auf

Hierzulande dürften die Änderungen in den Indizes Thema sein. Wie die Deutsche Börse gestern am späten Abend bekannt gab, wird sich beim DAX nichts ändern, in den MDAX wird der Münchner Konzern Knorr-Bremse aufsteigen, der erst vergangenen Oktober an die Börse gegangen ist. Auch Dialog Semiconductor steigen den Index der mittelgroßen deutschen Aktien auf. Der Bremsen-Hersteller und der Chip-Designer ersetzten Salzgitter und Schaeffler. Der Stahlkonzern und der Autozulieferer werden künftig im SDAX notiert. Die Änderungen werden zum 18. März wirksam. Der Euro notiert am Morgen mit knapp 1, 13 Dollar.