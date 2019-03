Börse: Borussia Dortmund Aktie fällt deutlich

In der Fußballbundesliga ist es zwischen dem FC Bayern München und dem Tabellenführer Borussia Dortmund wieder deutlich spannender geworden. Die Bayern haben am vergangenen Spieltag klar gewonnen, der BVB hat gegen Augsburg verloren. Damit sind in der Tabelle der FC Bayern und die Borussia Punktgleich, dem BVB hilft das bessere Torverhältnis. An der Börse sind Aktionäre des BVB, dem einzigen deutschen börsennotierten Fußballverein verschreckt. Aktien des BVB verlieren fast 10 Prozent und notieren bei knapp 7 Euro. Damit stehen sie ein gutes Stück unter dem Ausgabekurs von 11 Euro vom Börsengang vor fast 19 Jahren. 8

Dax am Rosenmontag

Damit zum deutschen Aktienindex Dax. Am Rosenmontag wird an der Börse gehandelt. Der Dax war gut in die Woche gestartet, hat mittlerweile aber fast alle Gewinne wieder eingebüßt. Der Dax notiert mit einem hauchdünnen Plus bei 11608 Punkten.

Und noch zum Währungsmarkt: der Euro steht bei einem Dollar 13 39.