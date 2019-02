Wall Street schließt mit Gewinnen

Die Anleger an den internationalen Börsen ließen sich von der Hoffnung auf eine Einigung der USA und China im Handelsstreit leiten. Und so schloss die Wall Street mit Gewinnen. Der Dow Jones legte um 0,7 Prozent zu auf 26.032 Punkte.

US-Bundesstaat New York prüft Facebook

Facebook-Aktien gewannen rund 1 Prozent. Der US-Bundesstaat New York überprüft einem Bericht zufolge, ob Facebook auf deutlich mehr persönliche Daten von Nutzern zugreift als bislang bekannt. Ein Gouverneur beauftragte die beiden Landesministerien für Inneres und Finanzen mit der Untersuchung. Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, dass Facebook persönliche Daten - darunter etwa auch zur Gesundheit – von vielen Apps Sekunden nach der Eingabe durch die Nutzer erfasst, auch wenn diese keine Verbindung zu dem Netzwerk hätten. Am deutschen Aktienmarkt schloss der DAX 0,3 Prozent im Plus. Und der Euro ist 1,13 31 Dollar wert.