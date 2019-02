B5 Börse: DAX schließt leicht im Plus

Die Nervosität am deutschen Aktienmarkt ist weiterhin spürbar. Hoffnung auf eine baldige Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China hoben die Stimmung etwas. Zudem hat sich die Stimmung in den Unternehmen in der Euro-Zone im Februar aufgehellt, was mit einem überraschend robusten Dienstleistungssektor begründet wurde. Die Grundstimmung bei vielen Investoren rund um den Globus sei zwar offenbar positiv, aber sicher fühlten sie sich ihrer Sache nicht und so stünden viele Anleger eher dezent an der Seitenlinie, sagte ein Marktanalyst von der Postbank.

Telekom überzeugt nicht

Und so schloss der deutsche Aktienmarkt uneinheitlich. Der DAX legte um 0,2 Prozent zu auf 11.423 Punkte. MDAX und TecDAX verbuchten Verluste. Die Aktien von Henkel und der Deutschen Telekom kletterten nach den vorgelegten Bilanzen um bis zu 1 Prozent – obwohl die Telekom die Investoren nicht so recht überzeugte und Experten den Ausblick für dieses Jahr als sehr konservativ bewerten. An der Wall Street fallen die Aktienkurse leicht. Und der Euro ist 1,13 28 Dollar wert.