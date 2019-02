DAX kämpft mit 11.000 Punkten

US-Präsident Trump wird sich nach eigenen Aussagen doch nicht so schnell mit dem chinesischen Staatschef Xi treffen. Dabei drängt die Wirtschaft auf eine baldige Lösung des Handelskonflikts. Denn die Konjunktur leidet darunter. So ist die Stimmung durchwachsen an den Aktienmärkten. Der DAX ist mal leicht im Plus, mal leicht im Minus. Aktuell ist er kaum verändert bei 11.022 Punkten.

Wirecard verklagt Financial Times

Wirecard will die „Financial Times“ verklagen wegen derer Berichte über angebliche Unregelmäßigkeiten in der Bilanz. Wirecard wirft der Zeitung eine „unethische“ Berichterstattung vor. Die Aktien des Konzerns können nach dem gestrigen Einbruch nun 2 Prozent zulegen. Der Nürnberger Kabelspezialist Leoni schockt die Investoren mit einer schlechten Bilanz, mit einer gesenkten Prognose und einer gestrichenen Dividende. Die Aktien von Leoni brechen um ein Viertel ein. Der Euro steht bei 1,1340 Dollar.