03.06.2019, 20:18 Uhr

Börse: Infineon bremst DAX

Die Meldung des Tages kam heute aus Börsensicht von Infineon. Der Münchner Chiphersteller will in die Riege der zehn größten Chiphersteller der Welt aufsteigen. An den Börsen fand man das nicht so gut. Der DAX schloss trotzdem im Plus.