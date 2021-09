vor 21 Minuten

DAX-Reform: Welche Kandidaten kommen in den Aktien-Leitindex?

Der deutsche Aktienleitindex DAX steht vor einer großen Reform. Er wird von 30 auf 40 Mitglieder aufgestockt. Wer in den Leitindex aufsteigen darf, das will die Deutsche Börse am Freitagabend nach dem Börsenschluss in New York bekanntgeben.