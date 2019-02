DAX beginnt Handel kaum verändert

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel uneinheitlich begonnen und dann schnell Weg in die Gewinnzone eingeschlagen, obwohl es negative Konjunkturmeldungen gibt. Der DAX dreht 0,1 Prozent ins Minus auf 11.171 Punkte. Vor dem Wochenende ging er mit plus 0,1 Prozent aus dem Handel. Die Aktien von Wirecard steigen um fast 16 Prozent. Damit sind sie die größten Gewinner im DAX, nachdem das Unternehmen Berichte über finanzielle Unregelmäßigkeiten erneut zurückgewiesen hat. Der TecDAX steigt um 1,2 Prozent.

Experten erwarten fallenden Aktienkurse

Vom Münchner ifo-Institut heißt es nun in einer Mitteilung, dass das Wirtschaftsklima im Euro-Raum einbricht. Das ifo-Wirtschaftsklima sei laut World Economic Survey des Instituts im ersten Quartal von 6,6 auf minus 11,1 Punkte gesunken und liege somit zum ersten Mal seit 2014 wieder unter null. Die Experten seien zunehmend pessimistisch mit Blick auf künftige Exporte, die Investitionen und den privaten Konsum. Laut ifo-Institut gehen die Experten davon aus, dass die Aktienkurse der nahen Zukunft sinken werden. Die Vorgaben von der Wall Street sind uneinheitlich. Der Nikkei in Tokio schaffte ein Plus von 0,5 Prozent. Und der Euro ist 1,14 43 Dollar wert.