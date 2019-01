24.01.2019, 18:37 Uhr

DAX beendet Verlustserie

Zum ersten Mal Zugewinne in dieser Woche für den Deutschen Aktienindex. EZB-Präsident Draghi hat in Aussicht gestellt, in seiner Amtszeit bis Ende Oktober voraussichtlich den Leitzins bei 0 Prozent zu belassen. Das beruhigte die Anleger.