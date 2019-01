Davos: BMW-Werk Regensburg als "Fabrik der Zukunft" vorgestellt

Tausende Top-Manager und Regierungsvertreter treffen sich ab heute zum Weltwirtschaftsforum in Davos. Dort wird ihnen auch das BMW-Werk Regensburg vorgestellt - als "Fabrik der Zukunft". Eine Expertenjury hat vor dem Weltwirtschaftsforum weltweit sondiert, welche Betriebe in Davos als Fabriken der Zukunft präsentiert werden können.

Digitalisierung im Werk

Der Standort hat sich mit dem Einsatz von Digitalisierung im Werk qualifiziert. Hier fahren zum Beispiel Transportroboter bis zu einer Tonne schwere Rollcontainer durch die Produktionshallen. Die ideale Route berechnen sie selbstständig.

Gute Werbung für die Oberpfalz

1.000 Fabriken wurden geprüft, nur neun werden in Davos vorgestellt. Eine gute Werbung für die Oberpfalz: Zu kaum einem anderen Kongress weltweit kommen jedes Jahr so viele Spitzenpolitiker und Vorstandsvorsitzende internationaler Unternehmen wie zum Weltwirtschaftsforum. Das diesjährige Motto ist "Globalisierung 4.0" - Eines der Hauptthemen ist die Digitalisierung. Wie nutzt man die Chancen, welche Probleme bringt sie mit sich, wie passt man sich an? Der Regensburger Werksleiter von BMW, Manfred Erlacher, betont: Digitalisierung dürfe kein Selbstzweck sein. Sinn ergebe sie dort, wo sie dem Mitarbeiter oder dem Prozess diene.