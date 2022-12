Datenschutz: Microsoft 365 bleibt für Unternehmen ein Risiko

Wer sich nicht an den europäischen Datenschutz hält, dem drohen empfindliche Strafen. Internationale Konzerne können im schlimmsten Fall mit vier Prozent ihres weltweiten Jahresumsatzes belangt werden. Dieses Damoklesschwert schwebt derzeit über allen Firmen, die Office 365 einsetzen - also jenes Softwarepaket, zu dem so wichtige Programme wie Word, Excel, PowerPoint oder Teams gehören.

Ungewissheit über Datennutzung durch Microsoft

Das Problem: Aus den Geschäftsbedingungen wird nicht klar ersichtlich, welche Daten Microsoft von seinen Office-Kunden abgreift und was der Konzern damit macht. Wer versuche, das nachzuvollziehen, werde scheitern, sagt etwa der bayerische Datenschutzbeauftragte Thomas Petri. Er ist für den Datenschutz in öffentlichen Einrichtungen zuständig, damit also auch bei Schulen - auch dort besteht derzeit die Unsicherheit rund um Office.

Um die Unternehmen kümmert sich in Bayern Petris Kollege Michael Will. Er versucht das Thema nicht aufzubauschen und vermittelt den Eindruck, dass man mit Microsoft eine Einigung finden wird. Es geht den Datenschutzbeauftragten demnach nicht darum, Office zu verbieten. Firmen sollen das Programm so konfigurieren, dass es möglichst wenige Daten abgreift, so der Rat von Michael Will. Das ist allerdings eine schwammige Empfehlung und schon deshalb nicht leicht umzusetzen. Der schwarze Peter liegt also bei den Unternehmen.