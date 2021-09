Datenschutz in der Arztpraxis: Faxen geht gar nicht

Nach Daten, die der Digitalbranchen-Verband Bitkom Ende Juli veröffentlicht hat, nutzt noch rund ein Fünftel der deutschen Arztpraxen die Telefax-Technik, um Daten zu übermitteln. Die Corona-Pandemie habe zwar die Digitalisierung vorangebracht, erklärte Bitkom – doch die Kommunikation laufe häufig noch traditionell.

Faxen ist rechtlich problematisch

Darin sieht die Stiftung Gesundheit mit Sitz in Hamburg auch ein rechtliches Problem. Informationen über Patienten oder andere Gesundheitsdaten per Fax zu übermitteln, sei inzwischen rechtswidrig. Denn die Datenschutz-Grundverordnung verbietet es, sensible Daten auf eine Weise zu übertragen, bei der nicht sichergestellt ist, wo sie am Ende tatsächlich ankommen – und das ist bei der Fax-Technik der Fall. Theoretisch drohten nach der DSGVO Bußgelder von bis zu 20 Millionen Euro, warnt die Stiftung Gesundheit.

Sichere Technik ist verfügbar

Sichere und erprobte Techniken stünden schon seit längerem bereit, heißt es gleichzeitig vom Bundesverband Gesundheits-IT. Sogenannte KIM-Dienste – die Abkürzung steht für "Kommunikation im Medizinwesen" - ermöglichten einen sicheren und effizienten Datenaustausch.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn setzt Hoffnungen auf die elektronische Patientenakte. Die soll nach ihrem offiziellen Start zum Jahreswechsel schrittweise ausgebaut werden – derzeit dümpelt ihre Nutzung aber noch vor sich hin.