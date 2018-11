Datenkrake Auto: Was weiß der Hersteller über mich?

Moderne Autos sind heute ständig mit den Herstellern verbunden - zum Wohle der Kunden und nur wenn diese aktiv der Nutzung von digitalen Dienste zustimmen, verspricht die Autoindustrie. So erklärte Audi auf Nachfrage, dass bei ihren vernetzten Fahrzeugen jeweils am Anfang und am Ende einer Fahrt zahlreiche Daten an die Ingolstädter gesendet werden. In der Stellungnahme heißt es: "Der Datensatz besteht aus Angaben zum Fahrzeugzustand wie Türen-, Fenster- und Klappen- und Verdeckstatus, Türverriegelungsstatus, Parklichtanzeige, Parkposition, Reichweite, Tankfüllstand, Feststellbremse, Reifendruck, Kilometerstand, Lichtzustand, Außentemperatur sowie einem Zeitstempel."

Neben Audi sammeln auch BMW und Daimler Daten

Bei anderen Herstellern wie BMW und Daimler sieht es nicht viel anders aus. Auch sie sammeln eifrig über Fernabfrage Daten. Unter anderem bei Daimler verweist man darauf, dass der Kunde dafür aber der Teilnahme am Infotainmentsystem "connect me" aktiv zugestimmt haben muss.

Bei BMW fiel dem ADAC bei einem früheren Test auf, dass die Münchner bei dem getesteten Auto auch die letzten Telefonkontakte gespeichert haben. Die Daten werden zum Beispiel zur Diebstahlsicherung genutzt oder um dem Autobesitzer via App zu zeigen, wo sein Fahrzeug gerade parkt und ob die Fenster geschlossen sind.

"Wir kennen jeden, der das Gesetz bricht"

Sie erlauben aber auch Rückschlüsse auf die Fahrweise der Besitzer. Das sei theoretisch zwar machbar, man mache es aber nicht, meint dazu ein Sprecher von Audi. Auch bei Daimler wird betont, dass man kein Bewegungsprofil erstellt. Bereits vor einiger Zeit sorgte der Vizepräsident von Ford, Jim Farley, für Aufsehen mit der Äußerung, der Autobauer kenne jeden, der das Gesetz breche,und man wisse wann er es tue. Später nahm er die Aussage zurück - er habe es hypothetisch gemeint.

ADAC-Sprecher Johannes Boos meint, entscheidend sei die Transparenz. "Der Verbraucher sollte zudem aktiv zustimmen, ob und welche Daten er zu Verfügung stellt und man sollte die Verbindung einfach kappen können. "

Datenschutzgrundverordnung gilt auch für Autobauer

Die Hersteller versichern, sich an die Datenschutzgrundverordnung zu halten. Audi betont, dass die Kunden eine Kopie auf Wunsch der über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten. Der Kunde habe darüber hinaus jederzeit die Möglichkeit über einen sogenannten „Privacy-Modus“ die komplette Datenübertragung zu unterbrechen. Man könne jeden Dienst deaktivieren, verspricht Daimler. Ähnliches ist auch von BMW zu hören.

ADAC Sprecher Boos hält das für grundsätzlich begrüßenswert: "Wenn beim Privacy Modus keinerlei Informationen mehr zum Hersteller gelangen, dann wäre das ein sinnvoller Ansatz, das haben wir aber noch nicht selber getestet." Wichtig sei außerdem, dass der Fahrzeugbesitzer auch dritten Zugang zu den Daten gewähren kann, so dass neben den Herstellerwerkstätten auch freie Werkstätten am Fahrzeug Reparaturen durchführen können.

Datenübertragung für viele sinnvolle Dienste notwendig

Und es gibt noch weitere Fälle, in denen die Übertragung von Daten auch sinnvoll sein kann - zum Beispiel beim sogenannten eCall. Dieses automatische Notrufsystem müssen die Hersteller sogar seit dem ersten April in alle neuen Modelle von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen einbauen. Und wer Echtzeit-Verkehrsmeldungen haben will, darf sich eigentlich auch nicht darüber beschweren, dass Navigationsdaten des eigenen Fahrzeugs abgerufen werden. Die Daten helfen zum Beispiel die Länge eines Staus genauer einzuschätzen.