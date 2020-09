Das Wunder bleibt aus: Wirecard-Untersuchungsausschuss kommt

"Wenn jetzt nicht noch ein Wunder geschieht, wird es wahrscheinlich zu einem Wirecard-Untersuchungsausschuss kommen" – so hatte sich die Grünen-Finanzexpertin Lisa Paus am Morgen vor Beginn des zweiten und letzten Finanzausschuss-Sondersitzungstages geäußert. Wenige Stunden später ist klar: Das Wunder ist ausgeblieben, zu viele Fragen sind offen.

Grüne: Untersuchungsausschuss wird eine "Herkulesaufgabe"

Deswegen haben sich nach AfD, FDP und Linken jetzt auch die Grünen nach anfänglichem Zögern dafür ausgesprochen, den Skandal rund um den Zahlungsdienstleister und das Agieren der Aufsichtsbehörden aufzuarbeiten. "Mit den jetzigen Instrumenten kommen wir nicht weiter", sagte Paus.

Deswegen wollen sich die Grünen jetzt zügig mit Vertretern der Opposition darüber abstimmen, wie der Untersuchungsauftrag für das Gremium aussehen könnte. Dass der Ausschuss wegen der Bundestagswahl im kommenden Jahr faktisch nur ein Jahr arbeiten kann, mache ihn zu einer "Herkulesaufgabe".

Zwei Tage lang hatte der Finanzausschuss im Rahmen einer Sondersitzung unter anderem Vertreter des Bundeskanzleramtes, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes, der Financial Intelligence Unit (FIU), befragt. Vor allem die Arbeit der beim Zoll angesiedelten Einheit dürfte im Untersuchungsausschuss noch einmal genauer beleuchtet werden.

Hat die Anti-Geldwäsche-Einheit FIU Verdachtsmeldungen zu lange gebunkert?

Dabei wird es zum Beispiel darum gehen, ob die FIU relevante Warnhinweise mit Wirecard-Bezug tatsächlich rechtzeitig an die Strafermittlungsbehörden weitergeleitet hat. Die FIU schaut sich momentan teilweise mehrere Jahre alte Verdachtsmeldungen mit Wirecard-Bezug abermals an und bewertet sie gegebenenfalls neu.

Schon 2019 lagen Warnhinweise zu Marsalek vor

Nach BR-Informationen hat diese Analyse ergeben, dass der Einheit schon 2019 über 20 Verdachtsmeldungen vorgelegen haben, bei denen es auch um den Vorwurf der Bilanzfälschung und der Marktmanipulation gegangen sei - also genau die Tatbestände, wegen derer die Staatsanwaltschaft München seit mehreren Wochen ermittelt. In zwei dieser Meldungen sei zudem der Name des vor Wochen untergetauchten Ex-Wirecard-Vorstands Jan Marsalek genannt worden. Diese Meldungen sollen auch an die Strafverfolgungsbehörden in Bayern weitergegeben worden sein.

Das Bundesfinanzministerium hatte in einer Antwort auf die parlamentarische Anfrage von Linken-Fraktionsvize Fabio De Masi geschrieben, dass die FIU insgesamt 53 Verdachtsmeldungen an die Strafverfolgungsbehörden übergeben hat – "nach der Neubewertung mit erweitertem Fokus auf Bilanzbetrug, Marktmanipulation und Insiderhandel". "Wir schulden es den Menschen, die viel Erspartes durch die Wirecard-Pleite verloren haben, den ganzen Komplex aufzuklären", sagte De Masi nach der Ausschusssitzung.

Verhalten bayerischer Behörden wirft Fragen auf

Das Verhalten der bayerischen Behörden im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal wirft ebenfalls Fragen auf. Warum waren sich zum Beispiel die BaFin und die Bezirksregierung Niederbayern nicht einig, wer für die Geldwäscheaufsicht beim Wirecard-Konzern zuständig ist? Damit dürfte sich der Untersuchungsausschuss nochmal genauer beschäftigen.

Die Befragung eines Vertreters aus dem Bayerischen Innenministerium gestern sorgte bei mehreren Ausschussmitgliedern zumindest für Unverständnis und Kopfschütteln, weil dieser viele Fragen nicht beantworten konnte.

Auch die Union verschließt sich einem Untersuchungsausschuss nicht

Vertreter von CDU und CSU haben sich mit Blick auf die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses offen gezeigt. "Wirecard war ein Scheinriese, der großen Schaden angerichtet hat. Das ist unsäglich traurig und darf in Deutschland nicht passieren", kritisierte Hans Michelbach (CSU).

Er sieht eine große Mitverantwortung für das Desaster bei der BaFin. Diese habe sich von Wirecard "täuschen lassen". Dabei hätte eine frühzeitig von der Behörde eingerichtete Taskforce möglicherweise einen großen Schaden abwenden können.