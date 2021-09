Das Wiesn-Attentat und der Kampf um Gerechtigkeit

Die Wiesn-Zeit ist für Robert Höckmayr die schlimmste Zeit im Jahr. Bei dem Bomben-Attentat auf dem Oktoberfest im September 1980 starben zwei seiner Geschwister noch am Tatort. Er selbst überlebte schwer verletzt und traumatisiert. Der damals Zwölfjährige erhielt zunächst Entschädigungszahlungen. Doch diese wurden nach nur etwa einem Jahr eingestellt. Erst viele Jahre später konnte Höckmayr seine Akten einsehen und begriff, dass er noch immer Anspruch auf staatliche Leistungen hatte. Er klagte gegen den Freistaat Bayern. Der Prozess dauert inzwischen schon Jahre.

Leben nach der Bombe

Freitag, der 26. September 1980, ist der Tag, der das Leben von Robert Höckmayr für immer veränderte. Er war zwölf Jahre alt, als er mit seinen Geschwistern zum ersten Mal auf das Oktoberfest durfte. Die Eltern hatten wochenlang Geld zurückgelegt, um ihren Kindern einmal am Abend die Wiesn zu zeigen, wenn die Lichter angehen.

"Wir sind dann auch einige Fahrgeschäfte gefahren – Autoscooter, Kettenkarussell – und haben auch Zuckerwatte und so bekommen. Irgendwann hat mein Vater gesagt: 'Jetzt gehen wir heim'. Und auf dem Weg nach draußen hat es dann diesen Knall gegeben. Und dann war auf einmal Stichflamme, Knall und alles totenstill." Robert Höckmayr

Um 22.19 Uhr explodierte am Haupteingang zur Theresienwiese in einem Mülleimer eine Bombe. Sie tötete 13 Menschen, unter ihnen auch den Attentäter. Mehr als 200 Menschen wurden verletzt. Viele von ihnen schwer. Mittendrin: Robert und seine Familie.

Bruder und Schwester starben noch am Tatort

"Den ersten, den ich sah, war ein Mann mit abgetrenntem Gliedmaß, der mich um Hilfe gebeten hat. Ich wusste ja nicht, was ihm fehlt. Ich habe ihm gesagt, ich hole Hilfe. Ich wusste ja nicht, wie schwer ich verletzt bin", erinnert sich Robert Höckmayr. "Dann sah ich meine Schwester Ilona, die vom Hals bis zum Unterleib aufgerissen war. Dann sah ich meinen Bruder Ignaz. Der hat ein Loch hier mitten in der Stirn gehabt und hat überhaupt nicht mehr reagiert." Ignaz wurde nur sechs Jahre alt, Ilona sieben. Beide starben noch am Tatort.

Wiesn ging weiter, als wäre nichts geschehen

Es war das schwerste Attentat in der Geschichte der Bundesrepublik – nur neun Tage vor einer Bundestagswahl mit Franz-Josef Strauß als Kanzlerkandidat der Union. Über Nacht wurden alle Spuren beseitigt. Am nächsten Tag ging die Wiesn weiter, als wäre nichts geschehen. Es sollte ein Einzeltäter ohne politisches Motiv gewesen sein. Doch Zweifel blieben. Von 2014 bis 2020 wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen. Erst nach 40 Jahren stand offiziell fest, dass die Wiesn-Bombe ein rechtsextremer Terroranschlag war.

Seelische und körperliche Schmerzen bleiben

Mit seiner Frau Petra hat Robert Höckmayr eine Familie gegründet und drei Kinder großgezogen. Daraus schöpft er die Kraft weiterzuleben – trotz der seelischen und körperlichen Schmerzen. Nach dem Attentat kam der damals Zwölfjährige auf die Intensivstation: mit zerbombten Beinen, Verbrennungen im Gesicht und an der Hand, Splittereinschlägen am ganzen Körper. Nach der Entlassung wurde er nicht mehr weiter medizinisch betreut. Die Familie war auf sich allein gestellt. Seit dem Attentat hat Höckmayr 42 Operationen über sich ergehen lassen.

Staat stellte Entschädigungszahlungen schnell ein

Mit zwölf Jahren hatte Höckmayr zunächst eine monatliche finanzielle Entschädigung vom Staat erhalten. Mit dreizehn musste er dann zu einer Ärztin vom Versorgungsamt. Mit dieser Untersuchung wurden für Jahrzehnte die Weichen gestellt. Wegen seiner Herkunft aus einem sozialen Brennpunkt-Viertel führte die Ärztin sein psychisches Trauma auf "milieubedingte Einflüsse" zurück. Die körperlichen Schäden stufte sie als "belanglos" ein.

Akteneinsicht erst viele Jahre später

Mit diesem Gutachten wurden die Akten geschlossen und die staatlichen Zahlungen gestoppt. Erst nach Einsicht in seine Akten viele Jahre später erkannte Höckmayr, dass das nicht gerechtfertigt war. 2008 beantragte er erneut eine Leistung – und bekommt seitdem 280 Euro im Monat. Obwohl sich danach sein Gesundheitszustand verschlechterte, lehnt das Versorgungsamt seit 2016 eine Erhöhung ab. Vor Gericht muss er nun für sein Recht streiten.

"Deshalb ist es auch so wichtig, dass, wenn so ein Attentat passiert, die Opfer sofort eine angemessene Versorgung kriegen. Wir brauchen keine Politiker, die dann immer kommen und schöne Reden halten und 'wir werden uns um Sie kümmern' – weil das nicht passiert. Weil Sie 20 oder 30 Jahre kämpfen müssen, um Ihr Recht zu kriegen." Alexander Frey, Rechtsanwalt

Hilfsfonds – 40 Jahre nach dem Anschlag

Kurz vor dem 40. Jahrestag des Oktoberfest-Attentats legten der Bund, das Land Bayern und die Stadt München einen Hilfsfonds auf: 1,2 Millionen Euro für 93 Betroffene. Eine späte finanzielle Entschädigung. "Für uns ist Überlebende ist jeder Tag ein 26. September. Wir können vielleicht einiges verdrängen, doch vergessen können wir nicht", sagt Robert Höckmayr. Die neu aufgenommenen Ermittlungen sind abgeschlossen und das Oktoberfest-Attentat als rechtsextremer Terroranschlag anerkannt. Als erster bayerischer Ministerpräsident räumte Markus Söder bei seiner Rede anlässlich des Jahrestages politisches Versagen ein.

"Es ist aus heutiger Sicht kaum mehr nachvollziehbar. Es tut mir leid und ich entschuldige mich für die Fehler, die in der Ermittlung, aber auch in der Einschätzung zu dieser Tat gemacht wurden." Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident

Für die Fehler und Pannen entschuldigte sich die Politik nach 40 Jahren. Für eine ausreichende Versorgung durch den Staat muss Robert Höckmayr weiter kämpfen. Eine Auskunft vom Versorgungsamt bekommt die Sendung mehr/wert mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht. Der Prozess zieht sich bereits seit fünf Jahren hin.

Höckmayr nimmt Kontakt auf zu anderen Terror-Opfern

Vor wenigen Tagen machte sich Robert Höckmayr auf den Weg nach Berlin. Er hat sich zum Ziel gesetzt, künftig für die Rechte von Terror-Opfern einzutreten – und wächst mit dieser Aufgabe. Erstmals tauschte er sich mit Betroffenen des Terroranschlags am Berliner Breitscheidplatz aus. Er will erfahren, ob sie die gleiche Versorgung erlebten wie er vor 40 Jahren. Das Attentat in Berlin ereignete sich im Dezember 2016. Ein islamistischer Terrorist raste mit einem Lkw in einen Weihnachtsmarkt. Astrid Passin trauert um ihren Vater. Gerhard Zawatzki wird als Ersthelfer schwer traumatisiert. Der IT-Experte ist erst seit kurzem wieder in der Lage zu arbeiten – nach fast fünf Jahren. Auch die beiden finden zu wenig Unterstützung.

"Die Behörden befassen sich nicht mit der Problematik der Überlebenden und Hinterbliebenen. Die Floskel 'unbürokratische Hilfe' – dann kriegt man eine Kleinigkeit an Geld und das war‘s." Robert Höckmayr

Opfer von Terroranschlägen: oft gleiche Leidenswege

Zwischen den Terroranschlägen in München und Berlin liegen mehr als 36 Jahre. Tathergang und Motive unterscheiden sich. Doch für die, die es trifft, ist der Hintergrund nicht von Bedeutung. Die Betroffenen werden durch einen politisch motivierten Anschlag aus der Bahn geworfen und fühlen sich vom Staat im Stich gelassen. Von nun an will Robert Höckmayr mit seinen Berliner Leidensgenossen gemeinsam für Gerechtigkeit kämpfen.

BR-Film "Leben nach der Bombe"

Die Redaktion von mehr/wert hat Robert Höckmayr über längere Zeit begleitet. Ein Film von BR-Autorin Lisa Wurscher zeigt die Geschichte des Münchners, der nach jahrzehntelangem Leid gegen den Freistaat klagte und sich nun für Gerechtigkeit auch anderer Terror-Opfer einsetzt.