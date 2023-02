Das sind die Trends auf Bayerns größter Reise- und Freizeitmesse

Bayerns größte Reise- und Freizeitmesse hatte zuletzt im Februar 2020 stattgefunden, rund 1.300 Aussteller waren damals dabei. Drei Jahre später, nach Ende der Corona Pandemie, sind auf der Messe "free" nur noch 850 Aussteller vertreten, etwa ein Drittel weniger als vor der Krise.

Die Veranstalter sind für die Münchner Messe dennoch alles andere als pessimistisch. Die Resonanz der Branche auf den Neuanfang sei "alles in allem wirklich gut" sagt Projektleiterin Jessica Stuber. Sie lobt das breite Spektrum an Ausstellern und Themen. In sechs Messehallen tummeln sich neben Reiseveranstaltern, Kreuzfahrtanbietern und Hotels auch verschiedenste Länder und Regionen.

Große Flächen sind zudem für Wohnmobile, Zelte und Campingzubehör reserviert. Auch Fahrräder, vor allem E-Bikes, können ausprobiert werden. Außerdem gibt es einen Kletterturm sowie eine Wasserfläche fürs Stand-up-Paddling oder Kanus, die getestet werden können. Von einem "tollen Mitmachprogramm" spricht die Messeleitung.

Partnerland Kroatien

Als Partnerland präsentiert die Messe in diesem Jahr Kroatien, das Land gehört seit diesem Jahr zur Eurozone. Urlauber müssen neuerdings kein Geld mehr umtauschen, wenn sie nach Kroatien reisen. Das "Land der 1000 Inseln" sei eine der Lieblingsdestinationen der Deutschen und fasziniere mit moderner, urbaner Kultur, Natur und Kulinarik.

Steigende Nachfrage nach Fernreisen

Ein Blick hinter die Kulissen der Reiseindustrie zeigt die Veränderungen nach dem Ende der Corona Pandemie. So sieht der Deutsche Reiseverband etwa eine steigende Nachfrage bei Fernreisen. Urlaube auf den Malediven oder in der Dominikanischen Republik würden vermehrt auch für die Sommermonate gebucht, obwohl es klassische Winterreiseziele sind. Das zeige, wie sehr die Deutschen jetzt wieder das "Fernweh" gepackt habe.

Deutschland und Bayerntourismus mit Zuversicht

Auch der Deutschlandtourismus profitiert, allerdings nur von einer "langsamen Erholung", so der deutsche Reiseverband. Die Branche könne in diesem Jahr wohl noch nicht wieder an die Erfolge von 2019 anknüpfen. Das Buchungsverhalten sei nach wie vor eher kurzfristig orientiert. Der Charme des Deutschlandsurlaubs liege in der schnellen Anreise und Möglichkeit, nachhaltige Transportmittel wie Bus oder Bahn zu nutzen. Auch von der Einführung des 49 Euro Tickets würden deutsche Anbieter voraussichtlich stark profitieren.

Der Bayern-Tourismus blickt ebenfalls zuversichtlich auf Frühjahr und Sommer. Die Buchungslage sei bereits gut. Über 80 Prozent der Gäste kämen aus Deutschland, davon ein großer Teil aus Bayern selbst. Gerade während der Corona Pandemie hätten viele die Möglichkeiten und Schönheiten heimischer Urlaubsregionen zu schätzen gelernt. In der vergangenen Jahren habe besonders der naturnahe Urlaub im Bereich Camping und Caravaning stark zugelegt - und Bayern habe hier sehr viel zu bieten.

Campingurlaub als günstige Alternative

Campingurlaub hat auch deshalb an Bedeutung gewonnen, weil er mehr oder weniger für jeden Geldbeutel zu haben ist. Inflation und wirtschaftliche Unsicherheit führen dazu, dass viele Verbraucher sparen müssen. Es gebe schöne Campingplätze, wo man in Deutschland zu zweit für 15 bis 20 Euro übernachten könne, ist vom deutschen Campingclub erfahren. Daneben gebe es aber auch Plätze für 75 Euro pro Nacht, mit ansprechenden Wellness- und Sportangeboten sowie guten Restaurants. Wovon der deutsche Campingclub stark abrät, ist wildes Campen, das in Deutschland auch gar nicht erlaubt ist. Wer etwa in Natur- oder Wasserschutzgebieten wild campt, müsse mit sehr hohen Bußgeldern rechnen.

Kreuzfahrten sollen nachhaltiger werden

Stark unter der Corona Krise gelitten hatte die Kreuzfahrtbranche. Auch sie präsentiert sich auf der Messe "free" in München. Die Reedereien hätten zum Teil so gute Buchungszahlen wie seit Jahren nicht mehr, ist von CLIA Deutschland zu erfahren, dem Verband der Kreuzfahrtindustrie.

Der große Trend von Kreuzfahrten gehe in Richtung Nachhaltigkeit. Bis Ende des Jahrzehnts sollen die ersten klimaneutralen Schiffe auf den Meeren unterwegs sein. Die Klimaneutralität der gesamten Branche sei aber erst bis 2050 geplant. Wegen ihrer Dieselabgase sind Kreuzfahrtschiffe seit Jahren umstritten. Es gebe mittlerweile einen Wettbewerb der Reedereien, wer seine Schiffe zuerst klimaneutral betreuen kann. Die Corona-Pandemie habe zudem dazu beigetragen, dass deutsche Häfen und nordische Destinationen bei deutschen Touristen beliebter geworden sind. Der Trend, heimatnahe Häfen zu nutzen, halte an - auch das komme der Nachhaltigkeit zu Gute.