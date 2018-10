Das Problem mit der Mietpreisbindung

Wer mit staatlichen Mitteln Mietwohnungen schaffen will, der muss sich an bestimmte Vorschriften halten. So darf er eine gewisse Zeit die vorgegebenen Mieten nicht übersteigen – in der Regel gilt das 25 Jahre lang.

Alternativen zur Mietpreisbindung erwägen

Die Folgen lassen sich am Wohnungsmarkt ablesen. Obwohl auch in den letzten Jahren Sozialwohnungen errichtet wurden, sank ihre Zahl. Es fielen mehr Objekte aus der Mietpreisbindung, als neue geschaffen wurden. Der Staat müsste erheblich mehr Geld in die Hand nehmen, um das auszugleichen. Und auch bei diesen neuen Wohnungen entfällt dann irgendwann die Bindung.

Warum sie dann nicht ganz abschaffen und den Vermietern auf Dauer einen festgesetzten Preis vorschreiben? Das schlägt Matthias Guenther vor. Er arbeitet beim Pestel-Institut in Hannover, das Kommunen und Bundesländer berät.

"Das heißt, bei neuen Förderungen eben kein Bindungsende mehr, sondern dann eben möglicherweise in 30 oder 40 Jahren noch mal neue Fördermittel, um diese Wohnungen zu modernisieren, sie aber letztlich dauerhaft als Sozialwohnungen zu halten." Matthias Günther, Eduard-Pestel-Institut

In Österreich werde dieses Modell mit Erfolg praktiziert. Fraglich, ob auch Investoren in Deutschland da mitspielen würden.