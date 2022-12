Das Jahr 2022 – Comeback der Inflation

Eigentlich begann es schon im Herbst 2021: Die Preise zogen deutlich an, die Inflationsrate stieg im Dezember auf über fünf Prozent. Allerdings waren weder die EZB noch die meisten Ökonomen besonders alarmiert. Sie führten die Preissteigerungen auf die Corona-Krise zurück, auf Lieferengpässe, die Produkte teurer machten oder auf statistische Basiseffekte. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, sagte noch Ende 2021, dass es unter den gegebenen Umständen "sehr unwahrscheinlich" sei, dass die Notenbank 2022 die Zinsen anheben wird.

Ukraine-Krieg ändert alles

Auch der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung war zu diesem Zeitpunkt noch entspannt. Aber nicht mehr lange. In unserer BR24-Gesprächsreihe "Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs" sagte er:

"Mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine am 24. Februar war eigentlich klar, es wird komplett anders kommen." Marcel Fratzscher

Und so kam es auch: Die Preise stiegen und stiegen immer schneller. Vor allem die Energiepreise, aber auch die Nahrungsmittel wurden deutlich teurer. Plötzlich hatten wir Inflationsraten von über elf Prozent.

Inflation aus dem Blick verloren

Ökonomen, Notenbanker, aber auch die Politik machten einen etwas überforderten Eindruck. Weil Inflation so lange keine Rolle gespielt habe, sei das zu sehr aus dem "Wahrnehmungsradar" verschwunden, meint der Präsident des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, Gabriel Felbermayr.

Das gilt auch für viele Bürgerinnen und Bürger. Sie waren und sind immer noch verunsichert. Die Angst vor einer Hyperinflation machte die Runde. Da war sie wieder, die sogenannte German Angst vor einer großen Geldentwertung. Offenbar eingepflanzt ins kollektive Gedächtnis der Deutschen.

Ist das schon eine Hyperinflation?

Nein, sagt der Chefvolkswirt der BayernLB, Jürgen Michels. Das sei eine übertriebene Angst. Davon könne man erst sprechen, wenn die Kaufkraft quasi in den Fingern zerrinnt. So wie vor 100 Jahren. Damals gingen die Menschen mit Koffern voller wertlosem Geld zum Bäcker, um wenigstens noch ein Brot dafür zu bekommen, am nächsten Tag reichte es womöglich nur noch für eine Semmel.

Davon sind wir weit entfernt. Denn in einer Hyperinflation sind die Preise völlig außer Kontrolle, das Vertrauen in die Währung vollständig zerstört, eine Währungsreform ist der einzige Ausweg.

Galoppierende oder trabende Inflation?

Auch von einer galoppierenden Inflation kann derzeit noch keine Rede sein. Von ihr spricht man, wenn die Verbraucherpreise im Schnitt um mehr als 20 Prozent steigen. Die aktuelle Lage wird in den Fachbüchern als trabende Inflation bezeichnet.

Je nach Definition liegt sie zwischen fünf und 20 Prozent. So etwas gab es schon einmal in den 70er-Jahren, ausgelöst vom Ölpreisschock. Mit einer rigiden Geldpolitik konnte sie die Bundesbank damals wieder einfangen.

Die EZB erhöht die Zinsen

Mittlerweile ist die EZB für die Stabilität unseres Geldes zuständig. Im Juni verkündete sie, dass sie im Juli die Zinsen erstmals seit elf Jahren anheben wird. Zuerst war nur eine Erhöhung von 0,25 Prozentpunkten anvisiert, doch die Preise stiegen so schnell weiter, dass der Zins tatsächlich um 0,5 Prozentpunkte nach oben gesetzt wurde.

Im September und Oktober folgten sogar noch größere Schritte – da wurde der Zins um jeweils 0,75 Prozentpunkte angehoben und im Dezember wieder um einen halben Prozentpunkt – auf jetzt 2,5 Prozent.

Es wird weh tun

Durch die Zinserhöhungen soll die Nachfrage gedämpft werden, die derzeit auf ein knappes Angebot trifft - es sollen Angebot und Nachfrage wieder in Einklang gebracht werden. Dann wird, nach Lehrbuch, auch der Preis wieder zurückgehen. Allerdings bleibt das nicht ohne Folgen. Denn die höheren Zinsen bedeuten auch höhere Kosten für Kredite. Sich zu verschulden wird damit für Verbraucher, Unternehmen und Staaten teurer.