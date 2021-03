Das Imperium des Heinz Hermann Thiele

Thiele ist unter anderem am Bremstechnik-Spezialisten Knorr Bremse und erst seit vergangenem Jahr an der Lufthansa beteiligt. Beide Konzerne haben heute Zahlen vorgelegt.

Tochter an der Spitze des Imperiums

Das Familienimperium wird künftig von Julia Thiele-Schürhoff geführt. Sie steht als Erbin an der Spitze der Stella Vermögensverwaltung, in der die Unternehmensanteile gebündelt sind. Die 50-jährige Juristin arbeitete bereits als Rechtsberaterin für das Unternehmen ihres Vaters, gründete die Knorr-Bremse Global Care, die sich weltweit sozial engagiert und sitzt seit 2016 im Aufsichtsrat der Knorr Bremse AG. Ihr Bruder Henrik war 2015 offenbar im Streit mit dem Vater aus dem Vorstand der Knorr Bremse AG ausgeschieden, zwei Jahre später auch aus der Familienholding.

Knorr Bremse bleibt Kernstück des Imperiums

Für den Münchner Bremsspezialisten für Schienenfahrzeuge und LKW wird sich durch den Tod Thieles nichts ändern, sagte der neue Vorstandsvorsitzende Jan Mrosik bei der Vorlage der Jahresbilanz 2020:

"Wir haben keine Signale seitens der Familie Thiele, die naheliegen würden, dass es aufgrund der tragischen Situation, die wir heute haben, zu irgendwelchen Instabilitäten kommen wird." Knorr-Chef Jan Mrosik

Knorr Bremse ist das Kernstück des Imperiums. Es hat auch die Corona-Krise gut überstanden. Die Rückgänge bei Umsatz und Gewinn hielten sich in Grenzen. Schon im laufenden Jahr sollen sie wieder ausgeglichen werden. Die Familie hält 59 Prozent der Anteile mit einem Wert von rund neun Milliarden Euro.

Knorr-Bremse zu Weltkonzern geformt

1985 hatte Heinz Hermann Thiele als Mitarbeiter das angeschlagene Unternehmen gekauft und seitdem an die Weltspitze geführt mit einem Umsatz von gut sechs Milliarden Euro. Es ist das Lebenswerk des Patriarchen, der es – so Thiele über sich selbst - nicht um des Geldes wegen aufgebaut hat, sondern um sich selbst etwas zu beweisen. Und so eilte ihm der Ruf voraus, ehrgeizig, durchsetzungsstark und unnachgiebig zu sein.

Zukunft der Lufthansa?

Zu spüren bekamen diese Charaktereigenschaften im vergangenen Jahr die Manager der Lufthansa und die Bundesregierung, allen voran Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Mitten in der Corona-Krise beteiligte sich Thiele mit 15 Prozent an der deutschen Fluggesellschaft, stieg zum größten Einzelaktionär auf und ging bei der Sanierung keinen Streit aus dem Wege, weder mit der Politik noch mit den Gewerkschaften. Durch den Einstieg des Bundes bei der Lufthansa sank sein Anteil, der mittlerweile fast eine Milliarde Euro wert ist, auf rund zwölf Prozent.

Die Lufthansa ist der Teil des Familienimperiums, um den es zukünftig wohl die meisten Spekulationen geben wird. Zum einen passt die Airline nicht zu den anderen Beteiligungen, zum anderen war der Einstieg im vergangenen Jahr ein Alleingang Thieles, der es offenbar sich selbst noch einmal beweisen wollte.

Der Bahntechnikkonzern Vossloh rundet als kleinstes Unternehmen mit einem Wert von weniger als 400 Millionen Euro das Imperium ab.

Erbe geordnet

Thiele hat bereits zu Lebzeiten begonnen, sein Erbe zu ordnen. Auch wenn er bei Knorr Bremse stets die Zügel in den Händen hielt, brachte er 2018 einen Teil seiner Aktien an die Börse. Damit hat das Unternehmen einen eigenständigen Zugang zu frischem Kapital. Ein Vorteil, der sich jetzt bezahlt machen sollte.

Heinz Hermann Thiele starb am 23. Februar wenige Wochen vor seinem 80. Geburtstag. Unerwartet und auch überraschend für seine Mitarbeiter, die dachten, "er werde 150 Jahre alt."